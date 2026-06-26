Il Comune di Castellabate ha ufficialmente annunciato un significativo potenziamento del proprio organico di polizia municipale, con l'arrivo di sedici nuovi agenti pronti a entrare in servizio. Questa iniziativa, comunicata dall'amministrazione comunale, è stata concepita per rafforzare in modo mirato la sicurezza e il controllo del territorio, specialmente in vista dell'imminente stagione estiva, periodo di maggiore affluenza turistica per la rinomata località cilentana.

I nuovi membri del corpo di polizia locale sono stati assunti con un contratto a tempo determinato, una scelta strategica per garantire un supporto essenziale al personale già in servizio.

La loro presenza sarà fondamentale per assicurare una copertura capillare e una vigilanza costante, in particolare nei mesi in cui Castellabate accoglie un elevato numero di visitatori. L'incremento del personale è stato attentamente pianificato per estendere la presenza della polizia municipale nelle aree più frequentate, con un focus specifico sulle zone costiere e sui principali punti di interesse del comune, dove la necessità di ordine pubblico e assistenza è più sentita.

Il potenziamento della sicurezza urbana

L'amministrazione comunale ha chiaramente delineato gli obiettivi primari di questa operazione di reclutamento. L'inserimento dei nuovi agenti mira a garantire un controllo del territorio più efficace e una risposta tempestiva alle diverse esigenze manifestate sia dai residenti che dai numerosi turisti.

Il sindaco di Castellabate ha sottolineato l'importanza di tale provvedimento, dichiarando che "l'arrivo dei nuovi agenti rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per una gestione ottimale dell'ordine pubblico durante l'estate". Questa affermazione evidenzia la priorità data alla tranquillità e al benessere collettivo.

Il rafforzamento della polizia municipale non è un'azione isolata, ma si inserisce organicamente in un piano più ampio di gestione della sicurezza urbana. Tale strategia prevede anche un consolidamento della collaborazione e del coordinamento con le altre forze dell'ordine già attive sul territorio, creando una rete di protezione più robusta e integrata a beneficio di tutti.

Le funzioni cruciali della Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Castellabate svolge un ruolo poliedrico e indispensabile per la vita cittadina. Le sue funzioni spaziano dal controllo del traffico e dalla vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali, alla più ampia tutela della sicurezza urbana. Gli agenti sono inoltre attivamente impegnati in importanti attività di prevenzione e informazione, rivolte sia ai cittadini residenti che ai visitatori. Un'attenzione particolare è dedicata alle problematiche tipiche della stagione estiva, che comportano un notevole aumento della popolazione presente nel comune e, di conseguenza, nuove sfide in termini di gestione e controllo.

Con l'integrazione dei sedici nuovi agenti, il Comune di Castellabate si propone di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e ai turisti.

L'obiettivo è assicurare una maggiore presenza sul territorio, rispondendo in maniera più adeguata e proattiva alle specifiche esigenze di una località a forte vocazione turistica come Castellabate, garantendo un'estate più sicura e serena per tutti.