Il Gup di Milano Alberto Carboni ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Amedeo Rizza, difensore di Alessandro Chiani, il diciannovenne condannato a venti anni di reclusione. Questa decisione apre la strada a un percorso di giustizia riparativa per il giovane, a seguito della condanna emessa il 20 maggio per tentato omicidio e rapina di cinquanta euro. La vittima, Davide Cavallo, studente ventiduenne, pur avendo riportato gravi ferite e affrontato seri rischi di invalidità, ha compiuto un gesto significativo: ha perdonato i suoi aggressori.

Il suo consenso è stato determinante, avendo manifestato la piena disponibilità a essere contattato dal Centro per la Giustizia riparativa e dando il suo esplicito ok all'avvio di questo processo.

La decisione del Gup e il ruolo della vittima

L'ammissione di Alessandro Chiani al programma di giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato stesso, tramite il suo legale, l'avvocato Amedeo Rizza, dopo la sentenza di condanna. Il Gup Alberto Carboni, nel prendere la sua decisione, ha attentamente valutato la volontà espressa da Davide Cavallo. È stato proprio il consenso della vittima, la sua disponibilità a essere coinvolto e a interagire con il Centro per la Giustizia riparativa, a rappresentare un elemento cruciale per l'accoglimento dell'istanza e per l'apertura di questa via alternativa alla sola pena detentiva.

La giustizia riparativa: definizione e funzione

La giustizia riparativa, un modello innovativo, è disciplinata in Italia dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Questa normativa la definisce come un programma volontario e consensuale tra vittima, autore dell'offesa e comunità. Facilitato da un mediatore imparziale, mira alla riparazione del danno e alla ricostruzione dei legami sociali compromessi, promuovendo responsabilità e reintegrazione.

Per l'attuazione di tali programmi, il Centro per la Giustizia riparativa è la struttura pubblica incaricata di organizzarli e gestirli. A Milano, il Comune gestisce il Centro per la Giustizia riparativa e la Mediazione Penale, che offre percorsi di mediazione specifici.

Questi sono volti a creare un dialogo costruttivo tra autore del reato e vittima, promuovendo confronto, comprensione e responsabilizzazione. L'attenzione si estende anche a contesti educativi e scolastici, per diffondere la cultura della mediazione e della risoluzione dei conflitti.