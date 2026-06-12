Ultimi giorni prima del termine ultimo per effettuare l'iscrizione al torneo di Lega Pro. Il Crotone, nonostante le difficoltà economiche affrontate in questi mesi, dovrebbe riuscire ad iscriversi al prossimo campionato. La squadra rossoblù è inoltre al centro di voci, per ora solamente tali, che vedrebbero la società essere al centro di una eventuale trattativa con soggetti non identificati pronti a rilevare la società o entrare nel gruppo per affiancare l'attuale proprietà.

Crotone, giornate di attesa per i tifosi rossoblù

In una calma apparente la proprietà sta operando per permettere al calcio di proseguire nel professionismo: il Crotone, patrimonio del territorio, rimarrà - salvo colpi di scena - in Lega Pro.

Ma con quale allenatore? Il tecnico delle ultime due annate, Emilio Longo, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. L'allenatore campano è stato accostato nelle scorse settimane alla Casertana, poi con insistenza al Foggia (che dovrebbe essere riammesso in Lega Pro), ma ad oggi nessuna certezza. Si dovrà parlare prima con il Crotone, attendere l'iscrizione degli squali in Lega Pro e poi, come sempre valutare il futuro.

Calciomercato fermo, ci sarà tanto da lavorare

Con le attenzioni della società focalizzate sull'iscrizione il Crotone, che partirà con un -6 in classifica, dovrà lavorare molto nelle prossime settimane sul fronte del calciomercato estivo. Possibili diverse cessioni tra fine prestiti, scadenze di contratto ed eventuali vendite di elementi ambiti pronti a permettere alle casse del club di rifiatare.

Allo stesso tempo si attendono innesti, si potrebbe puntare sulla linea giovane ma anche su qualche elemento volenteroso in cerca di riscatto personale. Un ritorno quindi al passato, ad una filosofia che ha reso il Crotone vincente negli anni.

Stadio, incertezza sul futuro

Sul fronte dello Stadio, l'Ezio Scida potrebbe subire nuovi cambiamenti. Nei mesi scorsi sono state smantellate le sedute alte della nuova Tribuna Coperta. Nuova, ma che potrebbe rimanere "scoperta" visto che per dare spazio agli scavi del progetto Antica Kroton nell'area adiacente sembra essere necessario operare anche sul ridimensionamento della copertura eliminando l'attuale copertura per far spazio ad un'altra copertura. In questa ottica il Comune auspica nell'aiuto della Regione Calabria, l'unica certezza sono i costi, elevati, e l'impossibilità attuale di poterci mettere mano.