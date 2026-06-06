Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Caserta in seguito a un grave episodio di violenza domestica. L'uomo è accusato di aver lanciato un piatto di ceramica contro la figlia 18enne, colpendola al volto. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'abitazione familiare. La giovane ha riportato una ferita al volto, ma fortunatamente le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita, sebbene abbia richiesto immediate cure mediche.

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine

La Polizia di Stato è intervenuta prontamente sul luogo dell'accaduto dopo aver ricevuto una segnalazione.

Gli agenti, una volta giunti nell'appartamento, hanno trovato la figlia 18enne già ferita e il padre, il 55enne, ancora presente nell'abitazione. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno prestato le cure necessarie per la lesione riportata. A seguito della ricostruzione preliminare dei fatti, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate, un reato che sottolinea la gravità dell'atto commesso.

Dinamica dell'aggressione e sviluppi giudiziari

L'episodio, che si inquadra in un delicato contesto familiare, ha visto l'utilizzo di un piatto di ceramica come arma impropria. Le forze dell'ordine hanno proceduto al sequestro dell'oggetto, che sarà analizzato come prova.

Gli inquirenti sono ora impegnati a raccogliere ulteriori elementi per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni. Nonostante la natura dell'aggressione, la ragazza, pur avendo riportato una ferita visibile al volto, non versa in gravi condizioni di salute, evitando conseguenze ben più tragiche. Le autorità competenti stanno valutando l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a tutela della giovane vittima. L'uomo, dopo l'espletamento delle formalità di rito, è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà procedere con l'iter legale per accertare le responsabilità.