A Contursi Terme, in provincia di Salerno, si è tenuto un significativo incontro dedicato al rilancio delle aree interne del Mezzogiorno. L'evento, svoltosi l'11 giugno 2026, ha visto la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati al futuro del territorio. Al centro del dibattito, la necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo per queste zone, spesso afflitte da spopolamento e criticità economiche.

L'iniziativa, organizzata presso la località termale, ha rappresentato un momento cruciale di confronto tra i diversi attori sociali e istituzionali.

Durante i lavori, è stata sottolineata l'importanza di investire in infrastrutture moderne, di potenziare i servizi essenziali e di promuovere l'innovazione. Interventi cruciali per il riscatto delle comunità locali. Tra le priorità emerse, spiccano il potenziamento della sanità territoriale, il miglioramento della viabilità e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali. Presentati anche progetti già avviati e raccolte proposte per nuove azioni di sviluppo.

Strategie per il futuro e il riscatto del Mezzogiorno

Nel corso dell'evento, amministratori e cittadini hanno discusso strategie per contrastare l'emigrazione giovanile e incentivare la permanenza nelle aree interne. Si è auspicato di rafforzare il dialogo tra enti locali e governo centrale per ottenere maggiori risorse destinate a questi territori.

L'incontro ha anche evidenziato la necessità di creare nuove opportunità di lavoro e di sostenere le imprese locali attraverso politiche mirate. Gli organizzatori hanno rimarcato che «il riscatto del Mezzogiorno passa dalla capacità di fare rete tra istituzioni, imprese e cittadini», evidenziando la sinergia necessaria.

Il potenziale delle aree interne meridionali

Le aree interne del Mezzogiorno sono caratterizzate da una bassa densità abitativa e da una distanza dai principali poli di servizi e infrastrutture. Nonostante le criticità di spopolamento e la carenza di servizi, questi territori possiedono un prezioso patrimonio naturale, storico e culturale. La valorizzazione di queste risorse è considerata fondamentale per promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita delle comunità locali, trasformando le sfide in opportunità di crescita.