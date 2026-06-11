Papa Francesco ha incontrato a Roma un gruppo di donne sopravvissute alla tratta di esseri umani, ribadendo con forza la dignità inviolabile di ogni persona. L’incontro, avvenuto l’11 giugno 2026, ha visto la partecipazione di donne provenienti da diverse nazioni, accolte e sostenute da organizzazioni attivamente impegnate nel contrasto a ogni forma di sfruttamento e tratta.

Durante il profondo colloquio, il Pontefice ha espresso la sua vicinanza e solidarietà alle donne presenti, pronunciando parole chiare e significative: "Non c’è prezzo per il vostro corpo".

Ha inoltre sottolineato che nessuno può privare un individuo della propria intrinseca dignità. Papa Francesco ha rivolto un sentito ringraziamento alle associazioni che si dedicano all’accoglienza e al sostegno delle vittime, evidenziando l’importanza cruciale di un impegno condiviso per eradicare questo atroce fenomeno.

La piaga della tratta e l'azione della Chiesa

Nel corso dell’incontro, il Santo Padre ha richiamato l’attenzione sulla gravità della tratta di esseri umani, definendola una piaga devastante che affligge milioni di persone in tutto il mondo, con una particolare incidenza su donne e minori. Ha ribadito con fermezza che la tratta costituisce una grave violazione dei diritti umani fondamentali e ha esortato le istituzioni e l’intera società civile a non rimanere indifferenti di fronte a questa drammatica realtà.

Papa Francesco ha altresì evidenziato come la Chiesa Cattolica sia da tempo profondamente impegnata nella lotta contro la tratta. Questo impegno si manifesta attraverso la promozione di diverse iniziative, che spaziano dalla prevenzione dello sfruttamento all’accoglienza delle vittime, fino al loro reinserimento sociale. Ha riaffermato che il rispetto della dignità umana deve essere il principio cardine e la guida di ogni azione e politica volta a contrastare tale fenomeno.

L'appello del Pontefice contro lo sfruttamento

Il tema della tratta è stato oggetto di numerosi e accorati interventi da parte di Papa Francesco in diverse occasioni. In una lettera precedentemente pubblicata in occasione della Giornata mondiale contro la tratta, il Pontefice aveva già definito questo crimine come "una ferita aperta nel corpo dell’umanità contemporanea".

Nella medesima missiva, aveva lanciato un forte appello a "non voltarsi dall’altra parte", invitando a riconoscere il valore inestimabile e la dignità intrinseca di ogni persona coinvolta in queste situazioni di sofferenza.

La Santa Sede, in linea con la visione del Pontefice, sostiene attivamente numerose iniziative sia a livello internazionale che locale. Queste azioni sono finalizzate alla prevenzione della tratta, alla protezione delle vittime e alla promozione di percorsi concreti di reinserimento nella società. L’impegno della Chiesa si esprime anche attraverso una costante sensibilizzazione dell’opinione pubblica e una stretta collaborazione con enti e istituzioni che operano con dedizione in questo settore cruciale.