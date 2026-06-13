Un grave episodio di minaccia ha colpito l'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente in classe. L'evento si è verificato lo scorso 21 maggio, mentre il docente era alla cattedra in una prima professionale.

La dinamica della minaccia in classe

I dettagli dell'accaduto rivelano una scena di forte tensione. Lo studente avrebbe intimato al professore di consegnargli delle sigarette, proferendo la minaccia: "Dammi le sigarette o sparo". Il docente è stato colto di sorpresa alle spalle da un gruppo di ragazzi, e uno di questi gli avrebbe puntato l'arma – una pistola a pallini che riproduceva fedelmente un'arma vera – alla tempia.

L'intera sequenza della minaccia sarebbe stata ripresa con un video.

L'Istituto Galileo Galilei e i precedenti disciplinari

L'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola è una realtà educativa consolidata nel modenese, con indirizzi professionali e tecnici. Accoglie studenti dalla Bassa Modenese e si impegna nella promozione di attività volte al rispetto delle regole e al benessere degli studenti. Questo episodio, tuttavia, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i comportamenti giovanili.

L'episodio si aggiunge ad altri recenti provvedimenti disciplinari adottati dalla scuola per comportamenti scorretti. Tra questi, la simulazione di un incontro di pugilato tra studenti nel cortile, anch'essa documentata da un video e ampiamente diffusa tramite chat e web, evidenziando una preoccupante tendenza alla condivisione di contenuti problematici.