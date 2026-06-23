Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha recentemente posto l'attenzione su una questione di primaria importanza: la sicurezza degli agenti impegnati quotidianamente nei delicati servizi di controllo e presidio del territorio. Durante un significativo intervento pubblico, De Luca ha espresso con fermezza la sua preoccupazione, dichiarando senza mezzi termini: "C'è un problema di tutela degli agenti in strada". Il governatore ha enfaticamente sottolineato l'impellente necessità di assicurare condizioni di lavoro più sicure e dignitose per tutto il personale delle forze dell'ordine, che con dedizione opera ogni giorno nelle complesse realtà delle città e delle aree urbane della regione, garantendo l'ordine e la legalità.

L'allarme sui rischi e l'appello al rispetto

Nel corso del suo incisivo discorso, De Luca ha puntualmente evidenziato come l'attività professionale degli agenti sia purtroppo e sempre più frequentemente contraddistinta da rischi elevati e da una preoccupante e crescente esposizione a situazioni di pericolo, talvolta estreme. Il presidente ha quindi ribadito con forza l'importanza cruciale di adottare misure concrete e tempestive per l'effettiva tutela degli operatori, affermando categoricamente: "Bisogna garantire sicurezza e rispetto per chi ogni giorno è impegnato a garantire l'ordine pubblico". Questo accorato appello si inserisce in un contesto attuale dove il tema della sicurezza urbana e della protezione degli operatori di polizia e delle altre forze dell'ordine è, più che mai, al centro dell'attenzione pubblica e del dibattito politico e sociale.

Richiesta di rafforzamento normativo e operativo

De Luca ha posto un forte e inequivocabile accento sulla necessità impellente di rafforzare le tutele destinate agli agenti, proponendo un approccio su più fronti: sia attraverso un indispensabile aggiornamento del quadro normativo vigente, sia mediante l'implementazione di strumenti operativi e tecnologici adeguati che possano supportare il loro operato. Ha inoltre sollecitato con decisione l'attenzione delle istituzioni competenti, a livello sia regionale che nazionale, affinché vengano prontamente adottate iniziative concrete e mirate a migliorare significativamente le condizioni di lavoro e a minimizzare, per quanto possibile, i rischi intrinseci e le difficoltà legate alle complesse attività quotidiane di controllo e presidio del territorio.

L'intervento del presidente si colloca, dunque, all'interno di un dibattito più ampio e articolato sulla sicurezza degli operatori delle forze dell'ordine, un tema di cruciale importanza che coinvolge attivamente e trasversalmente sia le amministrazioni locali che quelle nazionali, richiedendo una risposta coordinata e risoluta.