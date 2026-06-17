L'Autorità britannica per la protezione dei dati (ICO) ha emesso una diffida formale nei confronti di un ex operatore sanitario della London Clinic. L'individuo è stato ritenuto responsabile di aver tentato di accedere illecitamente alla cartella clinica di Kate, la principessa del Galles, durante il suo ricovero nella struttura privata all’inizio del 2024. Il ricovero era avvenuto per sottoporsi a un intervento all’addome. Le accuse comprendono anche il tentativo di vendere a terzi le informazioni sensibili e strettamente personali relative allo stato di salute della principessa, un atto di grave violazione della privacy.

Conclusa l'indagine penale sui dati della Principessa

L'ICO ha annunciato ufficialmente la conclusione dell’indagine penale, avviata nel marzo 2024, che ha portato all'emissione della diffida. La condotta dell'ex dipendente, il quale era già stato allontanato dalla clinica privata a seguito dei fatti, è stata categoricamente definita come un «uso doloso deliberato di informazioni personali altamente sensibili». Questa grave infrazione è stata ulteriormente aggravata dal tentativo di cederle a terzi dietro un compenso economico. Nonostante la gravità dell'atto individuale, l'autorità ha escluso categoricamente responsabilità più ampie o sistematiche all’interno della struttura sanitaria, confermando che l'azione è stata un episodio isolato e non imputabile alla clinica nel suo complesso.

La posizione della London Clinic e il percorso di recupero di Kate

La London Clinic ha espresso la propria piena soddisfazione per la rapida chiusura del caso, sottolineando con fermezza che le indagini non hanno riscontrato alcuna infrazione o negligenza da parte della struttura stessa. È stato ribadito che la notizia del tentativo di sottrarre i dati era già stata ampiamente diffusa in precedenza e, a seguito delle verifiche approfondite, non risulta che le informazioni riservate siano state effettivamente cedute a terzi, scongiurando così una più ampia diffusione.

In un contesto più ampio, la principessa Kate aveva annunciato pubblicamente, nel marzo 2024, la difficile diagnosi di cancro e il conseguente inizio di un impegnativo ciclo di chemioterapia.

Successivamente, nel gennaio 2025, aveva reso pubblica la sua remissione dalla malattia, segnando un momento significativo. Da quel momento, ha ripreso gradualmente i suoi impegni pubblici, con un'agenda che si è progressivamente intensificata. Questo percorso l'ha portata, di recente, alla sua prima visita all’estero dopo la malattia, una missione ufficiale che l'ha vista in Italia.

La London Clinic: eccellenza e riservatezza

La London Clinic si conferma come una rinomata e prestigiosa struttura sanitaria privata, strategicamente situata nella capitale britannica. La clinica è altamente specializzata in diversi ambiti medici di eccellenza, tra cui la chirurgia avanzata, l'oncologia e la medicina generale.

È particolarmente conosciuta e apprezzata per la sua rigorosa attenzione alla privacy dei pazienti e per la gestione discreta e professionale di casi di alto profilo, garantendo sempre la massima riservatezza e offrendo cure mediche specialistiche di altissimo livello.