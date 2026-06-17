Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Vigevano a seguito di un'overdose di farmaci. L'episodio, che ha destato apprensione, si inserisce nel delicato contesto delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La notizia del ricovero è stata ufficializzata dall'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove investigazioni della Procura di Pavia. L'annuncio è avvenuto durante la puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi.

L'avvocato Cataliotti ha fornito i primi dettagli sull'accaduto, specificando che la signora Ferrari è stata "ricoverata urgentemente al pronto soccorso per un’overdose di farmaci".

Il legale ha evidenziato l'incertezza sulla natura dell'assunzione, dichiarando: "non sappiamo se assunti volontariamente o meno". Daniela Ferrari è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata d'urgenza all'ospedale di Vigevano per le cure necessarie.

Le condizioni cliniche e il trattamento

All'arrivo in ospedale, il personale medico ha sottoposto Daniela Ferrari a una lavanda gastrica per contrastare l'intossicazione da farmaci. Le sue condizioni di salute non destano grave preoccupazione: la donna non è in pericolo di vita e il suo quadro clinico è stabile. Rimane comunque sotto osservazione per un monitoraggio attento.

Il contesto delle indagini sul delitto di Garlasco

Il ricovero di Daniela Ferrari assume rilevanza nel contesto giudiziario che coinvolge la sua famiglia.

Suo figlio, Andrea Sempio, è l'unico indagato nelle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Daniela Ferrari era già stata sentita dai carabinieri in merito all'alibi fornito dal figlio. Questo nuovo sviluppo aggiunge complessità a un caso che continua a generare attenzione mediatica e giudiziaria.