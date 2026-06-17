Il principe Harry e Meghan Markle si preparano a fare ritorno nel Regno Unito il prossimo luglio, portando con sé i loro figli, Archie e Lilibet. Questa visita rappresenta un momento di particolare rilievo, poiché sarà la prima volta che l'intera famiglia si riunirà sul suolo britannico dal 2022. La notizia, confermata da fonti vicine alla coppia, sottolinea un significativo ritorno dopo un prolungato periodo di assenza dal Paese d'origine del Duca di Sussex.

La famiglia Sussex, che ha stabilito la propria residenza negli Stati Uniti, non aveva più effettuato una visita congiunta nel Regno Unito dal 2022.

L'imminente presenza di Harry e Meghan in Gran Bretagna, accompagnati dai figli, è un evento molto atteso sia dai media internazionali che dagli osservatori più attenti delle vicende della famiglia reale britannica. Sebbene la visita sia prevista per il mese di luglio, non sono stati ancora divulgati dettagli specifici riguardanti eventuali impegni ufficiali o incontri programmati durante il loro soggiorno.

Il ritorno della famiglia al completo

Il viaggio di Harry e Meghan nel Regno Unito con Archie e Lilibet segna un capitolo importante, ponendo fine a un'assenza di ben quattro anni per la famiglia al completo dal territorio britannico. La coppia, infatti, aveva preso la decisione di lasciare il Paese nel 2020 per trasferirsi in California, negli Stati Uniti.

Da quel momento, le occasioni di ritorno per il Duca e la Duchessa di Sussex sono state limitate e, soprattutto, non hanno mai incluso la presenza di entrambi i figli. La visita di luglio offrirà dunque la prima opportunità di vedere l'intera famiglia Sussex riunita nel Regno Unito dopo questo lungo intervallo.

La famiglia del Duca e della Duchessa di Sussex

Il principe Harry, noto anche come Duca di Sussex, è il secondogeno di re Carlo III e della compianta principessa Diana. Meghan Markle, Duchessa di Sussex, è un'ex attrice di nazionalità statunitense. La loro unione è stata celebrata nel 2018 e dalla loro relazione sono nati due figli: Archie, venuto al mondo nel 2019, e Lilibet, nata nel 2021.

Dopo aver formalmente rinunciato ai loro doveri reali all'inizio del 2020, la famiglia ha intrapreso un nuovo percorso di vita, trasferendosi negli Stati Uniti. Attualmente, risiedono nella contea di Santa Barbara, in California, dove hanno costruito la loro nuova casa lontano dai riflettori della monarchia britannica. Questo ritorno temporaneo nel Regno Unito rappresenta quindi un ponte tra il loro passato e la loro vita attuale, riaffermando i legami familiari nonostante la distanza geografica e le scelte di vita.