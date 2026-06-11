È entrata ufficialmente in vigore la nomina dell’avvocato Nicola Cantone a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La designazione si inserisce nel primo atto di nomina dei vertici del Servizio Sanitario Regionale deliberato dalla Giunta Fico, con un’impostazione innovativa nella definizione degli obiettivi di valutazione. Secondo quanto riportato in una nota, per la prima volta accanto ai tradizionali indicatori economico-finanziari il direttore generale sarà valutato anche su parametri legati alla qualità dell’assistenza sanitaria.

"Si tratta della prima nomina di un vertice aziendale del Servizio Sanitario Regionale deliberata dalla Giunta Fico. La novità del provvedimento risiede negli obiettivi assegnati. Per la prima volta, infatti, accanto al tradizionale equilibrio economico-finanziario, il direttore generale - si sottolinea in una nota - sarà valutato su obiettivi legati alla salute e alla qualità delle prestazioni: il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l'allineamento agli standard nazionali per i tempi di permanenza nei pronto soccorso dei pazienti in attesa di ricovero, il rispetto dei tempi massimi di attesa, la sicurezza delle cure e la piena trasparenza informativa verso l'amministrazione regionale.

Il raggiungimento di questi risultati inciderà in modo decisivo sia sulla conferma dell'incarico sia sulla retribuzione di risultato".

Il provvedimento rappresenta la prima fase di un più ampio intervento sulla governance della sanità regionale, destinato a essere completato nelle prossime sedute di Giunta. In seguito, il nuovo sistema di valutazione sarà esteso a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania.

"Con questa delibera - dichiara il presidente Roberto Fico - avviamo una svolta nel rapporto tra la Regione Campania e i vertici delle aziende sanitarie. Anche le vicende dolorose che hanno colpito di recente la nostra sanità ci hanno imposto un obbligo preciso: la Regione deve sapere, subito e con completezza, tutto ciò che accade nelle proprie strutture, così come i pazienti e le loro famiglie hanno diritto a un'informazione accurata e tempestiva.

Per questo, tra gli obiettivi vincolanti, abbiamo posto la sicurezza delle cure e la totale trasparenza dei flussi informativi. D'ora in poi verificheremo con rigore il miglioramento effettivo delle prestazioni rese ai cittadini: i tempi nei pronto soccorso, le liste d'attesa, la qualità dell'assistenza. Chi dirige un'azienda sanitaria risponderà prima di tutto della salute dei campani, non soltanto dei bilanci".

Infine, la nota sottolinea che l’avvocato Cantone ha sottoscritto una dichiarazione di indipendenza definita “rigorosa”, considerata un elemento centrale del nuovo modello di gestione: "Inoltre, l'avvocato Cantone ha sottoscritto formalmente una rigorosa dichiarazione di indipendenza.

Si tratta di un passaggio culturale per noi fondamentale, che risponde all'obiettivo primario di questa Giunta: la politica deve rimanere tassativamente fuori dalla gestione delle ASL e dagli ospedali. La gestione della salute deve basarsi esclusivamente sulle competenze, sul merito e sulla terzietà rispetto alle dinamiche di partito. Quello che oggi applichiamo al Ruggi, dalla prossima settimana diventerà la regola per l'intera sanità campana. Al direttore Cantone vanno i miei migliori auguri di buon lavoro", conclude Fico.