Il Pentagono è stato posto in lockdown e diversi piani dell'edificio sono stati evacuati a seguito di un incidente che ha coinvolto materiali pericolosi. Le squadre di primo soccorso sono entrate nella struttura indossando maschere a gas e tute di protezione, evidenziando la serietà della situazione. L'episodio si è verificato giovedì 11 giugno 2026.

La presenza di materiali potenzialmente pericolosi ha richiesto l'attivazione immediata di rigorosi protocolli di sicurezza. Questo ha comportato l'accesso limitato e la messa in sicurezza di specifiche aree all'interno dell'edificio.

Le autorità hanno prontamente disposto l'evacuazione di alcuni piani del Pentagono, una misura precauzionale fondamentale per tutelare l'incolumità del personale. Nel frattempo, le squadre di emergenza sono intervenute con rapidità per valutare l'entità della situazione e garantire la massima sicurezza per tutti i presenti.

Intervento delle squadre di emergenza e misure di sicurezza

Le squadre di primo intervento, preparate per affrontare scenari complessi, sono entrate nell'edificio equipaggiate con dispositivi di protezione individuale avanzati. Questi includevano maschere a gas e tute protettive, un equipaggiamento indispensabile per gestire un incidente con materiali pericolosi e operare in un ambiente potenzialmente contaminato.

L'utilizzo di tali dispositivi sottolinea la natura potenzialmente rischiosa dell'evento e l'importanza critica delle misure adottate per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone all'interno della struttura.

Un portavoce capo, Sean Parnell, ha confermato che è stato rilevato un "problema di qualità dell'aria". Questa anomalia ha reso necessarie "misure precauzionali fino a quando non ne sarà determinata l'entità". Per garantire la massima sicurezza, è stato inoltre emesso un ordine di shelter-in-place, che ha invitato tutto il personale a rimanere nelle proprie postazioni e a non spostarsi fino a nuovo avviso, in attesa di ulteriori indicazioni e della risoluzione dell'emergenza.

Supporto delle autorità locali e gestione dell'incidente

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Arlington ha fornito assistenza alla Pentagon Force Protection Agency, in particolare attraverso il supporto della propria squadra hazmat. Questa unità è specializzata nella gestione di materiali pericolosi e ha collaborato strettamente con le forze interne del Pentagono. Le operazioni sono state coordinate con precisione per assicurare una risposta rapida, efficace e adeguata all'incidente. Contemporaneamente, le indagini sono in corso per chiarire la natura esatta dell'evento e determinarne le cause scatenanti, al fine di prevenire futuri episodi.

Al momento, la situazione rimane in fase di verifica e non è stato ancora chiarito se si tratti di una reale emergenza o di un falso allarme.

Le autorità continuano a monitorare attentamente ogni sviluppo e si impegnano a fornire aggiornamenti costanti in base all'evoluzione delle verifiche in corso, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza di tutti.