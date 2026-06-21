NAPOLI, 20 giugno 2026 – Francesca Valentino, turista di Caserta, è deceduta in un incendio che ha colpito le aree comuni del resort Bravo Viva Dominicus Beach by Wyndham, a Bayahibe. La sua scomparsa è avvenuta pochi giorni prima del suo quarantaseiesimo compleanno. Francesca aveva frequentato le medie alla Scuola Giannone di Caserta, lavorato come insegnante di danza a Roma. Il desiderio di cambiare vita l'aveva portata a Bayahibe, dove aveva incontrato suo marito, fondato una famiglia e avuto due bambine. Era poi tornata a Caserta, gestendo un bed and breakfast.

Poche ore prima della tragedia, aveva condiviso sui social una fotografia delle figlie, ricevendo commenti affettuosi sul loro essere ormai “dominicane di Caserta”.

L'Incendio al Resort: Dettagli e Contesto

Il rogo ha costretto all’evacuazione di quasi 1.700 turisti dal resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, situato a Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. Le autorità locali hanno riferito che l’incendio si è propagato rapidamente, favorito dal vento e dalla presenza di coperture in paglia altamente infiammabili. Le attività turistiche nella zona proseguono regolarmente.

Assistenza e Indagini sulla Tragedia

Le autorità dominicane stanno coordinando il rientro dei turisti stranieri, molti dei quali hanno perso documenti di identità, inclusi i passaporti.

Il management del resort collabora con la polizia per facilitare la denuncia online dei documenti smarriti e ha trasferito gli ospiti in strutture ricettive a Punta Cana e Bayahibe. È in corso un’indagine approfondita per chiarire le cause della morte della donna italiana.