La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha pronunciato una sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di Gabriele Bianchi, nell'ambito del processo di appello-ter relativo all'omicidio di Willy Monteiro Duarte. La decisione, emessa l'otto giugno 2026, conferma la massima pena prevista dall'ordinamento giuridico italiano per l'imputato. Questa condanna definitiva giunge al termine di un complesso e articolato iter giudiziario che aveva già visto Bianchi condannato alla stessa pena sia in primo grado che nel successivo giudizio d'appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione aveva precedentemente disposto un nuovo esame della sua posizione, annullando la sentenza limitatamente a lui e rendendo necessario questo ulteriore grado di giudizio.

L'evoluzione del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte

La tragica vicenda che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte si è consumata nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, nella località di Colleferro, in provincia di Roma. Per questo efferato e brutale crimine, Gabriele Bianchi era stato inizialmente condannato all'ergastolo sia dal tribunale di primo grado che dalla Corte d'Assise d'Appello. Nonostante le due precedenti condanne alla pena massima, la Corte di Cassazione, nel suo ruolo di garante della corretta applicazione della legge, aveva ritenuto opportuno un riesame della posizione di Bianchi, disponendo un nuovo processo d'appello. Questo giudizio di appello-ter si è ora concluso con la piena e inequivocabile conferma della condanna all'ergastolo, ribadendo con fermezza la gravità del reato e la piena responsabilità dell'imputato.

La sentenza odierna rappresenta un punto fermo e cruciale nell'ambito del procedimento penale che ha coinvolto, oltre a Bianchi, anche altri imputati.

L'ampio impatto sull'opinione pubblica e il contesto giudiziario

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte ha profondamente scosso e commosso l'intera nazione, generando una vasta e sentita attenzione mediatica sin dai primi momenti della sua scoperta. La Corte d'Assise d'Appello di Roma, in quanto autorevole organo giudiziario di secondo grado competente per i reati più gravi e di maggiore risonanza sociale, come l'omicidio, ha svolto un ruolo di primaria importanza in questo lungo e delicato percorso legale. Con la conferma della pena massima dell'ergastolo per Gabriele Bianchi, la Corte ha riaffermato con chiarezza i principi fondamentali di giustizia e la severità della legge di fronte a un crimine di tale efferatezza e impatto sociale.

Questa sentenza definitiva segna l'ultimo sviluppo processuale significativo per quanto riguarda la posizione di Gabriele Bianchi nel contesto del procedimento per la tragica e prematura scomparsa di Willy Monteiro Duarte, chiudendo così un capitolo doloroso e complesso di questa vicenda giudiziaria che ha tenuto con il fiato sospeso l'Italia intera.