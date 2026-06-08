Il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, ha condiviso alcune importanti considerazioni emerse dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco e dal procuratore aggiunto Sergio Policastro in merito al complesso procedimento giudiziario sul caso di Giulio Regeni. In particolare, il procuratore aggiunto Policastro ha espresso una chiara riserva sulla strategia adottata, affermando che «sarebbe stato meglio procedere come Italia contro l'Egitto» nel contenzioso processuale apertosi a seguito della tragica morte del ricercatore italiano, avvenuta al Cairo nel 2016.

Questa significativa dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro pubblico, dove Policastro ha evidenziato le criticità intrinseche nella scelta di perseguire penalmente i quattro agenti dei servizi egiziani, accusati di sequestro, torture e omicidio di Regeni. La decisione di processare questi agenti in contumacia, ovvero senza la loro presenza fisica in aula, comporta, a suo dire, il rischio concreto di un «processo che rischia di essere un processo solo italiano, senza un vero contraddittorio con la parte egiziana». Questa impostazione, secondo Policastro, limita la piena efficacia dell'azione giudiziaria e la possibilità di un confronto diretto con le autorità del Paese coinvolto.

Le perplessità sulla strategia processuale

Nel corso del medesimo incontro, Policastro ha ulteriormente sottolineato come la strada intrapresa dalla procura italiana abbia generato dubbi a livello internazionale. Ribadendo la sua posizione, ha dichiarato: «Sarebbe stato meglio procedere come Stato italiano contro lo Stato egiziano». Questa alternativa, secondo il procuratore aggiunto, avrebbe potuto conferire maggiore forza e autorevolezza alla posizione italiana nella incessante ricerca di giustizia per Giulio Regeni. La sua riflessione si inserisce pienamente nel dibattito in corso sulle modalità con cui l'Italia sta gestendo il processo, soprattutto dopo anni di notevoli difficoltà e ostacoli nel coinvolgimento e nella collaborazione delle autorità egiziane.

Il ruolo della Procura di Roma nel caso Regeni

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in quanto organo giudiziario preposto all'esercizio dell'azione penale per i reati commessi nel suo territorio, assume un ruolo di primaria importanza. In casi di rilevanza nazionale o internazionale, come quello che ha coinvolto Giulio Regeni, la Procura ha la competenza di assumere la titolarità delle indagini. Il suo compito fondamentale è garantire il pieno rispetto della legge e promuovere l'accertamento della verità nei procedimenti penali. Questo include anche la complessa collaborazione con autorità giudiziarie di altri Paesi, un aspetto cruciale che ha caratterizzato l'intero iter investigativo e processuale del caso Regeni, rendendolo un esempio emblematico delle sfide che la giustizia internazionale deve affrontare.