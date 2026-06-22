La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ufficialmente confermato la sua disponibilità a comparire come testimone-parte civile presso il Palazzo di Giustizia di Milano. La sua deposizione è attesa per l'udienza fissata per il 28 settembre, nell'ambito del processo che vede imputati Fabrizio Corona e un altro soggetto, entrambi accusati del reato di diffamazione aggravata.

Il procedimento giudiziario ha avuto origine da un articolo pubblicato nell'ottobre 2023 sul sito Dillingernews.it, una piattaforma riconducibile all'ex agente fotografico Fabrizio Corona.

L'articolo in questione attribuiva alla presidente Meloni una presunta relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche Messina si è costituito parte civile nel medesimo processo, sostenendo di essere stato diffamato dalle affermazioni contenute nell'articolo.

La notizia della disponibilità di Giorgia Meloni a rendere esame a Milano è stata comunicata in aula dall'avvocata e senatrice Giulia Bongiorno, che rappresenta legalmente la premier. Questa decisione fa seguito all'annullamento di una precedente udienza, originariamente programmata a Palazzo Chigi alla fine di maggio, a causa di impegni istituzionali della presidente del Consiglio.

Il contesto del processo per diffamazione aggravata

Il cuore del processo ruota attorno all'accusa di diffamazione aggravata mossa contro Fabrizio Corona e il coimputato. L'articolo apparso su Dillingernews.it nell'ottobre 2023 è al centro della controversia, avendo diffuso informazioni che, secondo le parti lese, avrebbero leso l'onore e la reputazione sia di Giorgia Meloni che di Manlio Messina. Entrambi hanno categoricamente smentito la circostanza della relazione attribuita loro, ritenendola infondata e diffamatoria.

La costituzione di Meloni e Messina come parti civili sottolinea la gravità delle accuse e la loro intenzione di vedere accertata la verità giudiziaria. La testimonianza della presidente del Consiglio a Milano rappresenta un momento significativo nel dibattimento, fornendo direttamente la sua versione dei fatti in merito alle accuse di diffamazione.

La sua presenza in aula, dopo la riprogrammazione dovuta a precedenti impegni istituzionali, evidenzia l'importanza che la premier attribuisce a questo procedimento.

Il Palazzo di Giustizia di Milano: sede del dibattimento

Il Palazzo di Giustizia di Milano, imponente struttura inaugurata nel 1940, è la sede principale degli uffici giudiziari del capoluogo lombardo. Questo complesso ospita importanti istituzioni come la Corte d'Appello, il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica, configurandosi come uno dei maggiori e più attivi poli giudiziari a livello nazionale. Situato in corso di Porta Vittoria, nel cuore della città, il palazzo è un punto di riferimento cruciale per l'amministrazione della giustizia e la gestione di processi di notevole rilevanza, come quello che vedrà coinvolta la presidente del Consiglio.