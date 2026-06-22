In occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione del IV Reparto Mobile di Napoli, la Caserma ‘Nino Bixio’ ha ospitato la cerimonia di intitolazione della Sala Benessere alla memoria del Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Ciro Lomaistro. Il funzionario è scomparso il 28 dicembre 2019 a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Pozzuoli.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani; i familiari del dottor Lomaistro; il Prefetto di Napoli Michele di Bari; il Direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, prefetto Renato Cortese; il Questore di Napoli Maurizio Agricola; il Delegato del sindaco di Napoli, Antonio De Iesu; il Direttore del Servizio reparti speciali della Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali, Fabio Abis.

La cerimonia è stata onorata anche dalla presenza di autorità militari, civili, giudiziarie e religiose.

Il ricordo del Vice Questore Ciro Lomaistro

Durante la cerimonia, il dottor Lomaistro è stato ricordato per le sue spiccate capacità professionali, il profondo senso del dovere, lo straordinario spirito di abnegazione, l’umanità e la generosità che hanno caratterizzato la sua attività al servizio della Polizia di Stato. Il Vice Questore Lomaistro aveva ricoperto il ruolo di Vice Dirigente del IV Reparto Mobile di Napoli, in servizio presso il Reparto dal 2002.

Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha sottolineato l’importanza dei reparti mobili per assicurare l’ordine pubblico e garantire il pacifico esercizio della libertà di manifestazione.

«I reparti mobili sono fondamentali per assicurare l’ordine pubblico e garantire il pacifico esercizio della libertà di manifestazione», ha dichiarato Pisani.

Il IV Reparto Mobile di Napoli

Il IV Reparto Mobile di Napoli, fondato ottant’anni fa, è una struttura della Polizia di Stato specializzata nella gestione dell’ordine pubblico e delle emergenze. La Caserma ‘Nino Bixio’, sede del Reparto, ospita diverse aree operative e logistiche, inclusa la Sala Benessere ora intitolata a Lomaistro. Il reparto svolge attività di supporto in manifestazioni e situazioni di emergenza, contribuendo alla sicurezza pubblica a Napoli e a livello nazionale.

L’intitolazione della Sala Benessere rappresenta un riconoscimento del contributo professionale e umano del Vice Questore Lomaistro all’interno della Polizia di Stato e del IV Reparto Mobile, sottolineando il legame tra la memoria di chi ha servito l’istituzione e la comunità di appartenenza.