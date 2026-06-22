Ad Avellino, il 22 giugno 2026, è stato avviato un progetto di riqualificazione del terminal di Air Campania. L'iniziativa mira a rafforzare la sicurezza per passeggeri e personale, esigenza resa prioritaria da recenti episodi, tra cui l'investimento di una quindicenne, e la sicurezza urbana.

Il sindaco Nello Pizza e l'amministratore unico di Air Campania, Antony Acconcia, hanno effettuato un sopralluogo, definendo il cronoprogramma degli interventi. I lavori sono resi possibili dallo sblocco di fondi. Il progetto prevede il divieto di accesso ai mezzi privati nell'area di via Fariello, con barriere automatizzate per i soli autobus.

Saranno abbattute le barriere architettoniche, con uno scivolo tra parcheggio e piano inferiore; installate nuove pensiline, aiuole e panchine per migliorare l'accoglienza.

Pedonalizzazione e servizi

Il piano di riqualificazione include la pedonalizzazione di via Fariello, il tratto stradale che costeggia l'ingresso principale. L'obiettivo è trasformare l'area, migliorando decoro e fruibilità. Acconcia ha illustrato i dettagli, evidenziando che il Comune ha assicurato tempi brevi per il via libera burocratico. Il sindaco Pizza ha garantito massima collaborazione per risolvere le questioni tecniche e burocratiche e avviare la pedonalizzazione a stretto giro.

Oltre alla pedonalizzazione, il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi e l'installazione di nuove panchine e pensiline.

Gli spazi commerciali del terminal, già saturi al 90%, saranno completati con la prossima firma di un contratto con un noto marchio della grande distribuzione. L'obiettivo è innalzare l'accoglienza per i viaggiatori e regolare i flussi di accesso. Acconcia ha espresso gratitudine al sindaco Pizza per la tempestività con cui si è fatto carico delle problematiche del terminal, sottolineando la sinergia tra azienda e amministrazione.

L'amministrazione comunale ha confermato il proprio impegno per la sicurezza e la riqualificazione urbana. Il sindaco Pizza ha poi esteso il focus alla gestione della vita notturna e del centro storico, anticipando le prossime mosse sulla Ztl. Questi interventi sul terminal di Avellino, gestito da Air Campania, rappresentano un passo fondamentale per la mobilità urbana e la sicurezza dell'intera provincia, rendendo via Fariello più funzionale e accogliente.