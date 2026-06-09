A Napoli, un significativo intervento di pulizia si è svolto questa mattina in Via Marina, nei pressi della Fontana della Marinella. L'operazione, condotta periodicamente, ha visto la partecipazione di personale Asia, dei servizi sociali e dell'Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (Iaes) della Polizia Locale. L'attività ha permesso la raccolta e lo smaltimento di numerose siringhe e il conseguente risanamento dell'area.

Interventi di pulizia e bonifica al Centro Direzionale

Nel pomeriggio, analoghe attività di pulizia e bonifica sono state avviate anche al Centro Direzionale di Napoli, focalizzandosi sulle aree di parcheggio sottostanti.

Le operazioni di riqualificazione hanno coinvolto i Servizi Sociali, Anm, Asia e la Polizia Locale, in stretta collaborazione con il consorzio Ge.Se.Ce.Di., che supporta il Comune nella cura e sicurezza dell'area.

Questi interventi di pulizia e bonifica al Centro Direzionale proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori azioni mirate. L'obiettivo di questa collaborazione pubblico-privato è affrontare le situazioni più critiche, migliorando i servizi e la vivibilità delle zone interessate.

Il coordinamento per il decoro urbano

Tutti gli interventi rientrano nel programma di azioni coordinate dal tavolo permanente per il decoro urbano, guidato da Ciro Turiello e istituito dal sindaco Gaetano Manfredi.

Il tavolo coinvolge assessorati, servizi comunali, municipalità, società partecipate, servizi sociali e la Polizia Municipale, con l'obiettivo di migliorare il decoro e la qualità degli spazi pubblici cittadini.

Il consorzio Ge.Se.Ce.Di. collabora attivamente con il Comune di Napoli per la gestione e la sicurezza delle aree del Centro Direzionale, contribuendo alla manutenzione e pulizia degli spazi pubblici in sinergia con le altre istituzioni coinvolte.