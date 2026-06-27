Un grave incidente sul lavoro si è verificato il 26 giugno 2026 all'interno del porto di Napoli, durante le complesse operazioni di movimentazione dei container. Un camionista ha riportato ferite serie in circostanze ancora da chiarire completamente. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, una gru, incaricata di sollevare un container, avrebbe inaspettatamente agganciato e sollevato anche il rimorchio del camion a cui era collegato. Il rimorchio si sarebbe poi sganciato improvvisamente da un'altezza di circa un metro e mezzo, precipitando violentemente al suolo.

Il conducente, che al momento dell'accaduto si trovava ancora all'interno della cabina di pilotaggio del mezzo pesante, ha subito gravi lesioni. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per stabilizzare le sue condizioni.

La dinamica dell'incidente nel porto

L'evento tragico si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle ore 18. Le autorità competenti, tra cui la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro, sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente per avviare le indagini. La Procura di Napoli sta coordinando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica esatta.

Le prime ipotesi suggeriscono che il container non fosse stato correttamente sganciato dal rimorchio del camion. Di conseguenza, nel momento in cui la gru ha proceduto ad agganciare il container per le operazioni di sollevamento, l'intero mezzo pesante è stato trascinato verso l'alto. Il camion si sarebbe poi sganciato e precipitato violentemente al suolo, causando le gravi ferite al conducente. Per ottenere un quadro completo dell'accaduto, sono stati ascoltati diversi testimoni oculari, inclusi alcuni colleghi della vittima che erano impegnati nelle medesime operazioni di movimentazione. Parallelamente, l'Ispettorato del Lavoro ha avviato una serie di verifiche approfondite per accertare il rispetto di tutte le norme di sicurezza durante le operazioni e per esaminare l'inquadramento lavorativo del camionista coinvolto, oltre alla conformità delle attrezzature utilizzate.

L'appello dei sindacati per la sicurezza sul lavoro

L'incidente ha scatenato immediate reazioni da parte delle organizzazioni sindacali. Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL, e Pierino Ferraiuolo, segretario generale della UILTrasporti, hanno manifestato la loro profonda vicinanza al lavoratore rimasto ferito. In una dichiarazione congiunta, hanno espresso l'auspicio di una sua rapida e completa ripresa, sottolineando l'importanza che possa tornare al proprio impiego in condizioni di totale sicurezza. I due leader sindacali hanno fermamente ribadito l'urgente necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, con un'attenzione particolare al porto di Napoli, teatro di questo ennesimo grave episodio.

Hanno dichiarato con forza che «non è più tollerabile, in un paese civile, che un lavoratore debba rischiare la propria vita durante il lavoro», evidenziando una situazione che considerano inaccettabile.

Per affrontare questa emergenza, Sgambati e Ferraiuolo hanno avanzato richieste precise, sollecitando l'attivazione immediata di un maggior numero di ispezioni e controlli in tutti i contesti lavorativi. Hanno enfatizzato che «la sicurezza non si contratta, va garantita e basta», rimarcando l'inderogabilità di tale principio. I rappresentanti sindacali hanno inoltre annunciato l'intenzione di interessare e coinvolgere tutti gli enti preposti, con l'obiettivo di continuare a promuovere e rivendicare l'implementazione di misure efficaci per assicurare la sicurezza in ogni luogo di lavoro e, specificamente, all'interno del porto di Napoli, affinché episodi così drammatici non si ripetano mai più.

Tra le proposte più incisive, spiccano la richiesta del riconoscimento dell'omicidio colposo sul lavoro come effettivo deterrente e l'istituzione di una Procura speciale della Magistratura interamente dedicata alla sicurezza sul lavoro. Le indagini in corso sull'incidente proseguono con l'obiettivo di fare piena luce su ogni aspetto, dalle procedure operative alle condizioni delle attrezzature impiegate.