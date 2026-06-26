Il parlamentare libanese di Hezbollah, Hassan Fadlallah, ha espresso una ferma condanna nei confronti dell'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti. In una dichiarazione ufficiale, Fadlallah ha ribadito la posizione del movimento: “Riaffermiamo la posizione di Hezbollah che respinge i negoziati diretti con il nemico israeliano. Mettiamo in guardia contro la deriva politica e di sicurezza dei negoziati, che mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne”.

L'accordo quadro è stato presentato come un primo passo verso la pace dopo mesi di conflitto che hanno visto contrapporsi Israele e Hezbollah.

I dettagli specifici dell'intesa non sono stati resi pubblici, ma le dichiarazioni rilasciate dalle diverse parti coinvolte evidenziano le divergenti visioni riguardo al futuro della regione e alla gestione della sicurezza lungo il confine tra i due Paesi.

Le diverse posizioni sull'accordo

L'ambasciatrice del Libano negli Stati Uniti, Nada Hamadeh, ha descritto l'accordo come un passaggio cruciale per il ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. L'obiettivo, secondo Hamadeh, è raggiungere una cessazione permanente delle ostilità e permettere ai cittadini libanesi di tornare a una vita di pace e sicurezza. Dal canto suo, l'ambasciatore israeliano Yechiel Leiter ha affermato che l'intesa mira a una pace reale, basata sulla coesistenza sicura dei due Stati e sul rispetto della loro sovranità, con l'esclusione esplicita di Iran e Hezbollah dal processo.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha posto l'accento sull'importanza del ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Aoun ha proposto la creazione di “zone pilota” in cui il controllo verrebbe assunto dall'esercito libanese, in attesa dell'approvazione israeliana. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invece sottolineato che Israele manterrà la propria presenza nella zona di sicurezza nel sud del Libano finché Hezbollah rimarrà armato e continuerà a rappresentare una minaccia. Netanyahu ha inoltre annunciato l'istituzione di due “zone pilota”, una a sud e una a nord del fiume Litani, per facilitare un trasferimento graduale del controllo all'esercito libanese.

Contesto del conflitto e sviluppi recenti

Il conflitto tra Israele e Hezbollah ha subito un'intensificazione dopo che Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele. Questo è avvenuto in seguito all'inizio delle ostilità tra Israele, Stati Uniti e Iran, datato 28 febbraio. In risposta, Israele ha invaso il Libano, espandendo il proprio controllo territoriale. Le trattative tra Israele e Libano si sono svolte in modo indipendente rispetto a un recente accordo provvisorio siglato tra Stati Uniti e Iran, il quale ha stabilito un periodo di sessanta giorni per i negoziati sul programma nucleare iraniano.

Hezbollah ha dunque ribadito la sua ferma opposizione a qualsiasi negoziato diretto con Israele. Il movimento ha lanciato un avvertimento riguardo alle potenziali conseguenze politiche e di sicurezza derivanti dall'accordo quadro, evidenziando il rischio di generare pericolose divisioni interne all'interno del Libano.