Il bilancio delle vittime a seguito dei recenti raid russi in Ucraina è drammaticamente salito a 21 persone. L'aggiornamento, diffuso il 2 giugno 2026, sottolinea la crescente gravità e l'impatto devastante degli attacchi. In particolare, le operazioni di recupero a Dnipro hanno portato alla scoperta dei corpi di altre due donne e un uomo tra le macerie di un'abitazione completamente distrutta, portando così a 15 il numero complessivo dei decessi in questa città. Parallelamente, la capitale Kiev ha registrato un bilancio di sei vittime a causa degli stessi attacchi, contribuendo al totale tragico e confermando la diffusa violenza.

Le operazioni di soccorso sono proseguite incessantemente nelle aree maggiormente colpite dagli attacchi. Squadre specializzate sono state impegnate senza sosta nella complessa e delicata ricerca di eventuali dispersi tra le macerie degli edifici danneggiati. Le autorità locali hanno prontamente confermato che i raid hanno provocato danni significativi e diffusi, colpendo indiscriminatamente sia le infrastrutture civili sia numerose strutture residenziali, sia nella città di Dnipro che nella capitale ucraina, Kiev, aggravando la crisi umanitaria.

Gli attacchi: bilancio e operazioni di soccorso

L'attacco su Dnipro ha colpito direttamente una zona residenziale, un'area densamente popolata dove la distruzione è stata particolarmente severa.

È qui che sono stati recuperati i corpi di due donne e un uomo, portando il totale delle vittime a 15 in città. A Kiev, il bilancio si è attestato a sei morti, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Le operazioni di soccorso rimangono attive e cruciali: le squadre continuano a lavorare instancabilmente non solo per individuare eventuali dispersi, ma anche per condurre una valutazione accurata dell'entità dei danni subiti dalle strutture civili, un passo fondamentale per la stima dell'impatto complessivo e per l'avvio delle successive fasi di recupero.

Dnipro e Kiev: centri strategici sotto attacco

Dnipro, importante centro industriale e logistico nell'Ucraina centrale, e Kiev, la capitale e fulcro politico e amministrativo nazionale, sono state entrambe oggetto di ripetuti e violenti attacchi.

Questi raid hanno causato estesi danni a edifici residenziali, compromettendo gravemente le infrastrutture vitali e i servizi essenziali per la popolazione. Le autorità locali, in questo scenario di emergenza, continuano a monitorare attentamente la situazione e a coordinare gli sforzi per fornire la necessaria assistenza alle persone colpite dagli attacchi, cercando di mitigare le conseguenze di questa escalation di violenza e supportare la cittadinanza.