L'esercito israeliano ha annunciato l'intercettazione di un drone lanciato dagli Houthi yemeniti, sostenuto dall'Iran, sopra la città meridionale di Eilat. L'operazione è scattata dopo l'attivazione delle sirene d'allarme nella zona, segnalando una minaccia aerea. L'Idf ha agito con tempestività, neutralizzando il pericolo.

Il drone, proveniente dallo Yemen, si inserisce nelle recenti azioni Houthi contro Israele. Nelle ore precedenti, gli Houthi avevano già lanciato due missili balistici verso il territorio israeliano: uno è stato intercettato con successo, l'altro non ha raggiunto il Paese.

Questo episodio segna il primo lancio di missili balistici dagli Houthi verso Israele dal mese di aprile.

L'operazione a Eilat e il contesto regionale

L'Idf ha confermato l'intercettazione dopo che le sirene di allarme hanno risuonato nell'area di Eilat, città nell'estremo sud di Israele, strategicamente posizionata. L'allerta era stata generata da un velivolo ostile proveniente dallo Yemen. L'intervento si è concluso senza ulteriori incidenti, garantendo la sicurezza.

Il lancio del drone si è verificato dopo l'annuncio dell'Iran sulla sospensione delle operazioni militari contro Israele. Gli Houthi, che controllano vaste aree dello Yemen, sono noti per l'impiego di droni e missili in attacchi mirati nella regione contro Israele.

La loro attività rappresenta una costante fonte di preoccupazione per la stabilità regionale.

Eilat: posizione strategica e sistemi di difesa

Eilat, città portuale affacciata sul Mar Rosso, riveste un'importanza strategica per Israele come unico sbocco marittimo meridionale. La località è equipaggiata con sistemi di difesa aerea e di allerta rapida, progettati per rilevare e contrastare minacce aeree. L'attivazione delle sirene di allarme è standard in presenza di rischi, permettendo ai residenti di adottare le misure di sicurezza.

Le autorità israeliane mantengono una vigilanza costante sulla situazione regionale, con un livello di allerta elevato per prevenire e rispondere a nuovi lanci di droni o missili. L'attenzione è rivolta alle attività degli Houthi e di altri gruppi nell'area, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale.