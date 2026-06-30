Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un'imbarcazione da diporto nelle acque antistanti la Corricella, sull'isola di Procida, nella mattinata di martedì 30 giugno 2026. L'unico occupante a bordo è stato prontamente tratto in salvo dalla Guardia Costiera locale, intervenuta con grande tempestività per gestire l'emergenza. L'evento ha generato una notevole colonna di denso fumo nero, visibile anche a grande distanza, suscitando apprensione tra i presenti.

Le fiamme si sono propagate con estrema rapidità, avvolgendo l'intera unità in pochi minuti.

Le prime informazioni indicano che il rogo sia divampato subito dopo un rifornimento di carburante. Le cause esatte dell'incendio non sono ancora state determinate e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno proseguendo le verifiche sull'accaduto.

Il rapido intervento e il salvataggio del diportista

La risposta della Guardia Costiera è stata immediata ed efficace. Un battello veloce, il B187, in dotazione alla Capitaneria di Porto di Procida, è giunto sul luogo dell'incidente con a bordo tre militari. Gli operatori hanno raggiunto l'imbarcazione in fiamme e hanno proceduto al soccorso dell'unico occupante, che, fortunatamente, non ha riportato danni di rilievo o lesioni.

La prontezza dell'intervento ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi per la persona coinvolta, evidenziando l'importanza del ruolo della Guardia Costiera italiana nella sicurezza della navigazione e nella salvaguardia della vita umana in mare.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono tuttora in corso e si presentano complesse. Si attende l'arrivo di ulteriori mezzi navali della Guardia Costiera provenienti dall'isola di Ischia per supportare le attività di contenimento e spegnimento definitivo del rogo, che continua a interessare l'imbarcazione. La situazione è monitorata con attenzione, data la possibilità che l'unità possa affondare a causa dei danni subiti.