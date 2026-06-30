Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sollecitato un intervento immediato delle forze dell'ordine a seguito di una sparatoria che ha scosso la zona di Montesanto la sera del 29 giugno. L'episodio, che ha visto la presenza di un uomo armato di mitra, ha spinto il primo cittadino a chiedere un'azione decisa. Rispondendo ai giornalisti, Manfredi ha affermato con fermezza: "Io credo che ci voglia un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine che so che stanno identificando i responsabili. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso tutto quello che è successo.

Mi auguro che ci sia rapidamente un intervento e queste persone vengano assicurate alla giustizia perché non è accettabile che questo possa avvenire."

L'incidente si è consumato in un'area nevralgica e densamente frequentata della città, specificamente nei pressi della stazione della Ferrovia Cumana, un crocevia quotidiano per migliaia di persone. Subito dopo la sparatoria, diversi testimoni hanno riferito di aver visto un uomo armato di mitra muoversi tra la folla, generando panico e forte preoccupazione. Di fronte a questa escalation di violenza, il sindaco Manfredi ha posto l'accento sulla stringente necessità di contrastare con urgenza le baby gang. "Ci sono bande di giovanissimi che devono essere arrestate il più presto possibile.

Il tema è di sgominare questi gruppi che credo siano noti alle forze dell'ordine e bisogna intervenire rapidamente", ha dichiarato il sindaco, evidenziando come il fenomeno non debba essere in alcun modo minimizzato. Ha inoltre ribadito l'urgenza di un intervento radicale, sottolineando che "le persone implicate sono ben note".

L'episodio di Montesanto: cronaca e reazioni

La cronaca dell'episodio rivela che l'evento si è verificato intorno alle 19:30 del 29 giugno. In quel frangente, un giovane, con il volto celato da un cappuccio nero e impugnando un mitra, si è aggirato nella affollata piazzetta di Montesanto. L'intera sequenza è stata immortalata dal sistema di videosorveglianza cittadino e da alcuni filmati che hanno rapidamente circolato online.

In particolare, uno di questi video mostra un cittadino coraggioso che, tra la folla, ha tentato di intervenire, afferrando il giovane armato per un braccio nel tentativo di allontanarlo dall'area. La zona, notoriamente molto frequentata a quell'ora serale, è stata teatro di istanti di profonda tensione e paura tra i presenti.

L'impegno delle forze dell'ordine e la sicurezza cittadina

Attualmente, le forze dell'ordine sono impegnate nell'identificazione dei responsabili della sparatoria di Montesanto, avvalendosi delle preziose immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza. Il sindaco Manfredi ha reiterato l'importanza di un'azione celere per assicurare alla giustizia gli autori del gesto e per arginare con efficacia il fenomeno delle baby gang, la cui presenza e le cui azioni si manifestano con una sfrontatezza crescente sul territorio napoletano.

L'impegno delle istituzioni rimane massimo, con l'obiettivo primario di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree centrali e ad alta frequentazione come quella di Montesanto, garantendo una risposta ferma e coordinata contro ogni forma di criminalità.