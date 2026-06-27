Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata del 27 giugno 2026 sul tratto bolognese dell'autostrada A14, causando la morte di una donna e il grave ferimento di un bambino di soli sei mesi. L'evento è avvenuto intorno alle ore 7 al chilometro 1, nel segmento compreso tra lo svincolo di Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1 Milano-Napoli, in direzione del capoluogo emiliano.

Il sinistro ha visto coinvolto un minivan, a bordo del quale viaggiava una famiglia composta da sei persone, tutte di origine egiziana. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è autonomamente ribaltato sulla carreggiata, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

La donna, una delle passeggere, è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il neonato di sei mesi è stato sbalzato violentemente fuori dall'abitacolo, precipitando per circa tre metri in una scarpata adiacente. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate estremamente gravi.

I feriti e l'intervento dei soccorsi

Oltre alla vittima e al bambino in condizioni critiche, gli altri quattro occupanti del minivan hanno riportato ferite di media gravità. Tra questi figurano anche altri due bambini. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia stradale, che ha avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Viabilità e indagini sull'incidente

Per consentire le complesse operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza dell'area, la carreggiata dell'A14 interessata dall'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per un periodo di circa un'ora. Le autorità competenti continuano a lavorare per definire con precisione le circostanze che hanno portato al ribaltamento del veicolo e a questo tragico epilogo.