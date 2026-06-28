Un tragico incidente stradale si è verificato la mattina del 28 giugno 2026 a Napoli, in via Stadera, nel tratto che collega Casoria al capoluogo partenopeo. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 6:30 all’altezza del civico 62, ha visto coinvolte una Fiat 600, condotta da un uomo di 72 anni, e una Fiat Panda, alla cui guida si trovava un giovane di 19 anni. L’episodio ha purtroppo avuto un esito fatale per l’anziano conducente, deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.

Le prime ricostruzioni della dinamica indicano che la Fiat 600, impegnata presumibilmente in una manovra di inversione di marcia, è entrata in collisione con la Fiat Panda.

L’impatto, rivelatosi di notevole entità, ha interessato in modo significativo la parte anteriore della Panda e la fiancata laterale sinistra della 600. A seguito del violento scontro, il conducente della Fiat 600 è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e gli sforzi per rianimarlo, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero, confermando la gravità dell’accaduto.

Le indagini e gli accertamenti sulle responsabilità

Il giovane di 19 anni, alla guida della Fiat Panda, è stato prontamente sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa vigente per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica. Questi controlli specifici hanno incluso esami per la rilevazione di alcol e droga nel sangue, procedure standard in casi di incidenti con esito grave.

Nei suoi confronti è stato altresì disposto l’immediato ritiro della patente di guida, una misura cautelare adottata per consentire un’approfondita indagine sulle circostanze del sinistro. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente, la Fiat 600 e la Fiat Panda, sono stati posti sotto sequestro giudiziario, a disposizione dell’Autorità competente, per essere sottoposti a perizie tecniche che possano chiarire ulteriormente la dinamica.

Sul luogo dell’incidente, in via Stadera, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli. Il personale dell’Unità operativa San Lorenzo, coadiuvato dai colleghi del Reparto Infortunistica Stradale, ha svolto i rilievi tecnici necessari. Questi rilievi sono fondamentali per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica e all’accertamento delle responsabilità.

La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico, un passaggio medico-legale essenziale per determinare le cause precise del decesso. Per completare il quadro investigativo, gli inquirenti stanno inoltre acquisendo e analizzando con la massima attenzione le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Questi filmati rappresentano elementi cruciali per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi e definire le responsabilità nel drammatico scontro tra auto che ha causato la perdita di una vita.