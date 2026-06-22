Il Crotone si prepara alla nuova stagione di Serie C, inserito nel Girone C insieme alle altre 19 squadre del campionato. Superate le criticità legate all’iscrizione, il club dovrà ora gestire con attenzione risorse e mercato. Sulla situazione è intervenuto l’ex attaccante rossoblù Cirò Ginestra, oggi allenatore, a TuttoMercatoWeb.com.

Crotone Serie C Girone C, iscrizione completata e gestione economica

Il Crotone è regolarmente tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C nel Girone C. Dopo aver risolto le problematiche legate all’iscrizione, il club guarda ora alla costruzione della rosa.

La priorità sarà una gestione attenta delle risorse economiche e delle scelte di mercato, evitando operazioni fuori equilibrio. L’obiettivo è mantenere competitività e stabilità in un torneo che si preannuncia impegnativo. Ogni decisione sarà legata alla sostenibilità del progetto sportivo, con una programmazione prudente e mirata.

Cirò Ginestra su Crotone e penalizzazioni nel campionato

Sulla situazione del club è intervenuto l'allenatore Cirò Ginestra, che ha evidenziato come le penalizzazioni possano incidere sull’equilibrio del campionato e delle squadre: “Le penalità danno vita a problemi all'interno della stagione, in quanto non si parte alla pari con le altre formazioni”. L’ex attaccante ha però rassicurato sull’ambiente rossoblù: “A Crotone non ci saranno problemi, perché quella è una società serissima”.

Ciro Ginestra ha ricordato il suo passato con la maglia degli squali: “Avendola vissuta da calciatore, sono convinto che farà sempre la sua parte”.

Famiglia Vrenna, progetto Crotone e identità del club

Ciro Ginestra ha poi sottolineato il valore della gestione societaria: “La famiglia Vrenna fa calcio da ormai tanti anni, hanno tirato fuori de calciatori importanti, Florenzi, Bernardeschi su tutti, ma anche allenatori come Gasperini: con la Serie C non c'entra nulla”. L’allenatore ha evidenziato la solidità del progetto: “Se la famiglia Vrenna ha fatto le cose e ha iscritto la squadra, farà tutto per bene”. Infine, un passaggio sull’identità del club: “Per il Crotone non è un introito, ma una passione viscerale”.

Crotone, una stagione per ripartire

Quella che attende il Crotone è un'annata di ricostruzione, ripartenza forzata dopo le recenti vicessitudini. Si tornerà alla valorizzazione dei giovani e su qualche calciatore in cerca di riscatto. Si proverà a fare calcio sostenibile, rimanendo competitivi attraverso la forza delle idee vincenti. Meno capitali ma più consapevolezza, per non lasciare nulla di intentato e provare a ricostruire dal basso stagioni importanti per il futuro.