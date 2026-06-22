La Juventus entra in una settimana cruciale per il mercato in uscita. La dirigenza vuole alleggerire la rosa e liberare risorse per i prossimi innesti. Le posizioni di Michele Di Gregorio e Andrea Cambiaso restano sotto osservazione: nessuna trattativa avanzata, ma possibili sviluppi rapidi con l’evolversi del mercato.

Di Gregorio verso l’addio

La Juventus valuta la possibile cessione di Michele Di Gregorio, arrivato con aspettative elevate ma ora considerato cedibile in caso di offerte convincenti. Il club non ha ricevuto proposte concrete, ma la settimana potrebbe portare novità.

La dirigenza monitora il portiere con attenzione, pronta a valutare ogni opportunità utile a liberare spazio tecnico ed economico.

Cambiaso osservato speciale: interesse ma nessuna offerta

Andrea Cambiaso resta un profilo di valore nella rosa bianconera, motivo per cui potrebbe attirare l’attenzione di club italiani ed esteri. Al momento non esistono trattative né offerte ufficiali, ma la Juventus mantiene alta la vigilanza. Il mercato è appena iniziato e la posizione del giocatore potrebbe evolversi rapidamente in base alle esigenze del club.

Strategia Juventus: sfoltire per costruire

La priorità della Juventus è ridurre il numero di giocatori e ottimizzare il monte ingaggi per preparare nuovi colpi in entrata.

Le situazioni di Di Gregorio e Cambiaso rientrano in una strategia più ampia, mirata a rendere la rosa più funzionale. La società valuterà ogni proposta, consapevole che le prossime settimane saranno decisive per definire il quadro definitivo.

La trattativa per Kolo Muani

La Juventus sta valutando con attenzione le prossime mosse sul mercato in entrata, con un focus particolare sul reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, uno dei nomi più apprezzati dalla dirigenza è quello di Randal Kolo Muani, attaccante francese ritenuto il profilo ideale per dare più velocità, qualità e imprevedibilità all’attacco bianconero. Il giocatore è considerato perfettamente in linea con il progetto tecnico della prossima stagione.

Nelle ultime settimane la Juventus ha intensificato i contatti per capire la reale fattibilità dell’operazione e provare a muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza. L’obiettivo del club è chiaro: valutare con decisione i margini di una trattativa che potrebbe diventare centrale nelle strategie estive. La società vuole capire rapidamente se esistono le condizioni per affondare il colpo e portare a Torino un rinforzo ritenuto prioritario per il nuovo ciclo.