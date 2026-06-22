Un grave incendio è divampato il 22 giugno 2026 in un centro commerciale di Lucknow, la capitale dello Stato indiano dell'Uttar Pradesh. L'incidente ha causato la morte di almeno dodici persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le fiamme hanno coinvolto un edificio polifunzionale, che ospita sia attività commerciali che un centro di formazione, situato in un'area densamente frequentata della città.

Le squadre di soccorso sono intervenute con prontezza per contenere il rogo e trarre in salvo le persone rimaste intrappolate all'interno della struttura.

Il bilancio delle vittime, che al momento si attesta su dodici decessi, potrebbe purtroppo aggravarsi nelle prossime ore, poiché numerose persone hanno riportato ferite e sono state urgentemente trasportate negli ospedali limitrofi per le necessarie cure mediche.

Dinamica dell'incendio e operazioni di salvataggio

Il rogo si è propagato all'interno di un complesso che, oltre a ospitare diversi negozi, funge anche da centro di formazione. Le cause esatte che hanno scatenato le fiamme restano ancora da accertare e sono oggetto di un'indagine approfondita da parte delle autorità competenti. Le operazioni di spegnimento e di salvataggio sono state ostacolate dalla significativa presenza di persone all'interno dell'edificio al momento dell'incidente.

Le autorità locali hanno confermato che i vigili del fuoco hanno operato per diverse ore, impegnandosi a mettere in sicurezza l'edificio e a soccorrere le persone coinvolte. Testimoni oculari hanno descritto scene drammatiche, con denso fumo che fuoriusciva dalle finestre e grida di aiuto udite provenire dai piani più alti della struttura, evidenziando la gravità della situazione.

Lucknow: contesto urbano e indagini sulla sicurezza

Lucknow, capitale dello Stato dell'Uttar Pradesh, rappresenta una delle regioni più densamente popolate dell'India. La città si configura come un cruciale polo amministrativo, commerciale e culturale, con una popolazione che supera i tre milioni di abitanti. La sua rapida crescita urbanistica degli ultimi anni ha visto una proliferazione di edifici commerciali e centri di formazione in ogni quartiere.

In seguito all'accaduto, le autorità hanno prontamente avviato un'indagine per determinare le cause precise dell'incendio e per verificare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza all'interno dell'edificio interessato. Questo tragico evento ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei luoghi pubblici e nelle strutture commerciali dell'intera città, sottolineando l'importanza di controlli rigorosi.