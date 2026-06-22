Il giudice per l’udienza preliminare (Gup) di Nola, Raffaele Muzzica, ha dichiarato il non luogo a procedere per gli otto indagati, tra cui amministratori, membri del collegio sindacale e la società Original Marines Spa. Il procedimento era scaturito circa un anno fa dal sequestro di 38 milioni di euro, notificato nel 2025 dalla Procura di Nola. Le accuse contestate includevano reati fiscali quali falso in bilancio, indebita percezione di finanziamenti pubblici, frode fiscale tramite fatture inesistenti e attività finanziaria abusiva.

Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Michele Chianese, Alberto De Vita e Andrea Abbagnano Trione, ha ottenuto il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" per quattro capi d’accusa.

La quinta contestazione, un illecito amministrativo, è stata ritenuta "inesistente". A gennaio, il collegio, con la consulenza del prof. Roberto Tizzano, aveva ottenuto dal Tribunale del Riesame la restituzione di 6 milioni di euro sequestrati per frode fiscale. Precedentemente, dopo il sequestro iniziale, erano stati dissequestrati i primi 31 milioni di euro. Questi fondi, come confermato dalla sentenza, erano stati restituiti dalla società alle banche rispettando le scadenze dei finanziamenti, basandosi su bilanci veritieri.

La sentenza del Gup e le dichiarazioni

La decisione del Gup ha riconosciuto la correttezza della gestione societaria e il rigore dell’operato dei sindaci, tra cui il dott.

Eraldo Turi, allora presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli. L’avvocato Chianese ha espresso soddisfazione per il riconoscimento della regolarità amministrativa. Il prof. De Vita ha sottolineato il valore professionale dei sindaci, mentre l’avvocato Abbagnano Trione ha dichiarato che la sentenza ha validato l’operato degli amministratori di Original Marines Spa.

Original Marines: profilo aziendale

Original Marines Spa è un’azienda italiana leader nel settore dell’abbigliamento, con sede in Campania. La società gestisce una rete di punti vendita in Italia e all’estero, occupandosi della produzione e distribuzione di capi per bambini e adulti. Fondata negli anni Ottanta, si è affermata come uno dei principali marchi italiani nel retail, con una struttura organizzativa che comprende amministratori e collegio sindacale, in linea con la normativa italiana per le società per azioni.