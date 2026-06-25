Si è conclusa a Ischia l’esercitazione “Poseidone”, un test operativo per il sistema di emergenza dell’Asl Napoli 2 Nord. L’iniziativa ha simulato un maxi afflusso di feriti a seguito di un soccorso in mare, mettendo alla prova la capacità di risposta tra le acque dell’isola e l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. L’operazione, svoltasi il 25 giugno 2026, ha coinvolto il servizio 118, la Guardia di Finanza, la Croce Rossa di Pozzuoli, le Forze dell’Ordine e il Comune di Lacco Ameno.

Lo scenario prevedeva un violento peggioramento delle condizioni meteo, con venti oltre i 70 chilometri orari e mare forza 7, che ha causato il naufragio di diverse imbarcazioni.

Le squadre di soccorso sono intervenute per recuperare persone con traumi maggiori, lesioni vertebrali, ipotermia e principi di annegamento, oltre a circa trenta feriti lievi. Sul campo sono state impiegate una colonna sanitaria mobile, supportata da un drone per gli interventi in mare, e un’unità per allestire un Posto Medico Avanzato a terra.

Gestione dell’emergenza all’ospedale Rizzoli

La fase successiva dell’esercitazione si è concentrata sull’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stato simulato l’arrivo di una ventina di pazienti trasportati con elicotteri e ambulanze. La struttura ha attivato il protocollo per le maxi emergenze, che include triage avanzato, percorsi separati, shock room, diagnostica, sale operatorie e servizi di supporto, inclusa l’assistenza ai familiari.

La prova si è conclusa con un’esercitazione di evacuazione dell’edificio a causa di un incendio simulato.

Monica Vanni, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, ha evidenziato: “Abbiamo verificato la capacità dell’Azienda di rispondere rapidamente a uno scenario complesso, garantendo il coordinamento tra soccorsi in mare e attività ospedaliere”. L’esercitazione ha confermato l’efficacia dell’integrazione tra operatori sanitari, forze di polizia e volontariato, oltre alla capacità di gestire l’afflusso dei pazienti senza criticità organizzative.

Potenziamento sanitario: dieci infermieri per Ischia e Procida

In parallelo all’esercitazione, l’Asl Napoli 2 Nord sta attuando un piano di rafforzamento dell’organico sanitario nelle isole di Ischia e Procida.

L’azienda ha avviato una selezione per l’assunzione a tempo determinato di dieci infermieri, con contratti iniziali di dodici mesi prorogabili. Questa misura, formalizzata con delibera n. 1068 del 28 aprile 2026, risponde all’esigenza di garantire la continuità dei servizi assistenziali in contesti insulari, dove le condizioni logistiche e organizzative rendono più complessa la gestione ordinaria.

La selezione è aperta a laureati in Infermieristica o con titoli equipollenti, regolarmente iscritti all’albo professionale e disponibili a turni continuativi. La residenza nelle isole costituisce titolo preferenziale, per favorire la stabilità del personale. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro quindici giorni dalla pubblicazione sul BURC, con presa di servizio prevista entro quindici giorni dall’accettazione.

L’obiettivo è assicurare la piena operatività dei presidi sanitari isolani in tempi brevi, inserendosi in un piano più ampio per superare criticità strutturali e tutelare il diritto alla salute delle comunità di Ischia e Procida.