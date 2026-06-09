Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno emesso un ordine di evacuazione per la città di Tiro, situata nel Libano meridionale, estendendo la direttiva a includere la zona cristiana, i campi profughi e i quartieri circostanti. L'annuncio è stato veicolato dal portavoce dell'Idf in lingua araba, Avichay Adraee, attraverso un messaggio diffuso sulla piattaforma X. Adraee ha motivato la decisione affermando che «Alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano, le Forze di Difesa sono costrette a operare contro di esso con forza.

Le Forze di Difesa israeliane non intendono danneggiarvi», sottolineando l'intento di limitare i danni ai civili pur agendo con determinazione.

L'ordine di evacuazione non si limita al centro urbano di Tiro, ma comprende specificamente anche la zona di Ziqoq al Mafdaq, un'area strategicamente rilevante situata nelle immediate vicinanze della città costiera libanese, a sud della foce del fiume Litani. Questa mossa è considerata un passo preliminare a imminenti bombardamenti diretti contro presunte installazioni del partito-milizia sciita Hezbollah, nonostante l'esistenza di un cessate il fuoco che, sebbene teoricamente in vigore, viene costantemente messo in discussione. Il portavoce Adraee ha reiterato un severo avvertimento alla popolazione: «Chiunque si trovi vicino a membri di Hezbollah, alle loro installazioni o alle loro armi mette a rischio la propria vita», evidenziando i pericoli derivanti dalla vicinanza alle infrastrutture del gruppo armato.

Bilancio degli attacchi e impatto sulla popolazione

Le recenti operazioni militari hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione locale. Cinque persone hanno tragicamente perso la vita e diverse altre hanno riportato ferite in un attacco israeliano che ha colpito un'automobile nella città di Tiro. Tra le vittime identificate di questo specifico incidente figurano Alí Muhamad Dahini e suo figlio Rabih Dahini, entrambi originari della vicina località di Tura. Parallelamente, un'ulteriore persona è deceduta e altre hanno subito ferite in un distinto attacco aereo israeliano avvenuto nella località di Al Jarayeb. La Croce Rossa Libanese ha inoltre documentato che quattro operatori sanitari hanno riportato ferite di carattere moderato, principalmente a causa della rottura di vetri, durante un attacco che si è verificato proprio di fronte alla sede principale della Croce Rossa a Tiro.

Tutti i feriti sono stati prontamente trasferiti all'ospedale Yabal Amel per ricevere le cure mediche urgenti necessarie.

Contesto strategico e la "zona di sicurezza"

La città di Tiro occupa una posizione geografica cruciale nel Libano meridionale, trovandosi a sud della foce del fiume Litani, un'arteria fluviale di grande importanza. Il messaggio diffuso dalle autorità israeliane ha invitato con insistenza la popolazione residente nelle aree interessate dall'ordine di evacuazione a spostarsi verso i territori situati a nord del fiume Zahrani. Questa specifica area rappresenta l'ultimo obiettivo strategico nell'avanzata delle forze israeliane, finalizzata all'istituzione di una «zona di sicurezza» nel Libano meridionale.

Le continue operazioni militari e le conseguenti direttive di evacuazione si inquadrano in un contesto di escalation delle tensioni tra Israele e il gruppo armato Hezbollah, una situazione caratterizzata da frequenti violazioni dell'accordo di cessate il fuoco e da attacchi che coinvolgono indiscriminatamente sia combattenti che civili, esacerbando ulteriormente la già precaria stabilità della regione.