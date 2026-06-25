Un'importante operazione di evacuazione, coordinata dalle Nazioni Unite, ha permesso il transito di circa 1.100 marittimi attraverso lo Stretto di Hormuz. L'iniziativa, che ha coinvolto un totale di 57 navi, si è svolta tra il 23 e il 25 giugno, garantendo il passaggio sicuro nel cruciale canale navigabile. Questo programma è stato ideato per liberare centinaia di imbarcazioni e migliaia di membri dell'equipaggio che erano rimasti bloccati nel Golfo a causa delle recenti tensioni e conflitti nella regione.

Le rotte sicure nello Stretto di Hormuz

Il piano di evacuazione è stato avviato dall'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite (IMO) e prevede l'utilizzo di due rotte temporanee per l'attraversamento dello Stretto di Hormuz. La prima rotta, settentrionale, si snoda attraverso le acque iraniane, mentre la seconda, meridionale, è coordinata congiuntamente da Oman e Stati Uniti. Le prime fasi dell'operazione hanno già visto il successo del transito: almeno due navi bulk carrier e una nave cargo hanno completato il passaggio nelle ultime dodici ore, confermando l'efficacia del corridoio di sicurezza.

L'impatto e i prossimi transiti

Oltre alle imbarcazioni che hanno già attraversato il passaggio, più di 35 navi di dimensioni minori, tra cui dry bulk, cargo e container, si stanno preparando al transito.

A queste si aggiungono cinque petroliere e diversi rimorchiatori. Tre grandi petroliere, che trasportano complessivamente circa 5 milioni di barili di petrolio, sono anch'esse in fase di uscita dallo Stretto; tuttavia, non è stato specificato se il loro movimento rientri direttamente nel programma di evacuazione delle Nazioni Unite. L'intera operazione è resa possibile grazie a un cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran, un accordo fondamentale che ha permesso l'attuazione del piano. Tutte le navi coinvolte sono state istruite ad attendere precise indicazioni prima di procedere con il loro viaggio.

Il programma delle Nazioni Unite ha quindi dimostrato la sua efficacia, consentendo l'evacuazione di circa 1.100 marittimi e il transito di 57 navi tra il 23 e il 25 giugno. Lo Stretto di Hormuz, riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più strategici a livello globale, è al centro di questa complessa ma riuscita operazione umanitaria e logistica.