Nella notte tra il 24 e il 25 giugno, colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in Piazza Pugliano a Ercolano, provincia di Napoli. L'episodio ha immediatamente richiesto l'intervento dei Carabinieri della locale Tenenza, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'accaduto. L'evento ha generato preoccupazione nella comunità locale, portando le forze dell'ordine a intensificare i controlli nell'area.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, sarebbero stati esplosi cinque colpi, verosimilmente in aria e con una pistola a salve.

Al momento, non sono stati segnalati feriti né danni a persone o cose. Le forze dell'ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire ogni dettaglio dell'episodio e identificare i responsabili di questo gesto intimidatorio.

Indagini sugli spari in Piazza Pugliano

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano sono intervenuti tempestivamente in Piazza Pugliano dopo la segnalazione degli spari. L'area è stata sottoposta a rilievi tecnici e sono in corso le acquisizioni di eventuali immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alla raccolta di testimonianze da parte di chi potrebbe aver assistito all'evento. La ricostruzione preliminare suggerisce che i colpi siano stati esplosi a scopo dimostrativo, ma le verifiche proseguono per confermare questa ipotesi e comprendere le motivazioni dietro l'azione.

Impegno dei Carabinieri e un'altra aggressione in città

La Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, che ha competenza sul territorio comunale per l'ordine pubblico e le indagini su reati contro la persona e il patrimonio, è stata recentemente impegnata anche in altre attività di controllo e sicurezza. Tra queste, un recente intervento presso l'ospedale Maresca ha riguardato l'aggressione di un diciassettenne, avvenuta nei giorni scorsi in un'altra zona della città.

Il giovane, un incensurato del posto, sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di almeno due persone. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il ragazzo sarebbe stato prima speronato mentre percorreva via Plinio in sella al proprio scooter, per poi essere inseguito all'interno di una paninoteca.

Qui, gli aggressori lo avrebbero colpito con diverse coltellate, oltre a calci e pugni. La vittima è stata dimessa con lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Anche in questo caso, le indagini sono in corso da parte dei militari dell'Arma per ricostruire l'intera vicenda e individuare i responsabili di questo grave atto di violenza.

Le indagini sugli spari in Piazza Pugliano e sull'aggressione del diciassettenne restano aperte. I Carabinieri stanno valutando ogni elemento utile per risalire agli autori e ai moventi di entrambi gli episodi, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza nel territorio di Ercolano e garantendo la massima trasparenza nelle operazioni di polizia giudiziaria.