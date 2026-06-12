Un significativo intervento di riqualificazione urbana è stato annunciato per il Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha ufficializzato il piano il 12 giugno 2026, durante una visita istituzionale che ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa mira a trasformare profondamente l'area, focalizzandosi su 750 alloggi del complesso residenziale, un passo cruciale per il rilancio del territorio.

Dettagli dell’intervento al Parco Verde

Il piano di riqualificazione, di vasta portata, è specificamente progettato per coinvolgere 750 unità abitative all'interno del complesso residenziale Parco Verde. L'obiettivo primario è innalzare significativamente gli standard delle condizioni abitative e, di conseguenza, migliorare la qualità della vita per tutti i residenti. Questo si tradurrà in interventi volti a garantire maggiore sicurezza, un migliore decoro degli spazi comuni e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti. Il sottosegretario Mantovano ha evidenziato come questo progetto non sia un'azione isolata, ma si inserisca organicamente in un percorso di recupero e valorizzazione del Parco Verde già intrapreso, consolidando l'impegno istituzionale per la rinascita dell'area.

La sua dichiarazione, “Ora riqualificheremo 750 alloggi del Parco Verde”, sottolinea la concretezza dell'impegno.

Contesto e finalità del progetto

Il Parco Verde di Caivano rappresenta da tempo un'area residenziale con una storia complessa, che ha richiesto e continua a necessitare di interventi mirati di recupero e riqualificazione. L'annuncio del sottosegretario Mantovano si colloca in un quadro più ampio di iniziative istituzionali, pensate per dare risposte concrete alle sfide del territorio e per promuovere attivamente la rigenerazione urbana. L'obiettivo primario del progetto è duplice: da un lato, restituire piena dignità agli spazi abitativi, superando le condizioni di degrado che hanno caratterizzato alcune zone; dall'altro, favorire attivamente l'inclusione sociale dei cittadini che risiedono nel complesso, creando un ambiente più vivibile e ricco di opportunità per la comunità.

La riqualificazione dei 750 alloggi è considerata un passo fondamentale e strategico per il miglioramento complessivo delle condizioni di vita all'interno del Parco Verde. L'intento è chiaro: offrire ai residenti soluzioni abitative più sicure, funzionali e adeguate alle esigenze contemporanee, contribuendo così al loro benessere e a un futuro più promettente. Le autorità presenti alla visita istituzionale hanno unanimemente espresso il loro convinto sostegno all'iniziativa, sottolineando l'importanza cruciale di questi interventi strutturali non solo per la singola area, ma per il complessivo rilancio del territorio di Caivano. Questo impegno congiunto mira a creare un impatto duraturo sulla comunità locale.