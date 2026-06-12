Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha ufficialmente dichiarato la decadenza del titolo esecutivo della pena per Nicole Minetti. Questa decisione giunge a seguito della grazia presidenziale concessa all'ex consigliera regionale lombarda nel mese di febbraio, un atto di clemenza che di fatto le evita di scontare la condanna.

Minetti era stata precedentemente condannata a un totale di 3 anni e 11 mesi di reclusione per due distinti procedimenti: il noto caso Ruby bis e la vicenda delle cosiddette “spese allegre” relative al suo periodo al Pirellone.

La grazia, un provvedimento di clemenza di natura costituzionale, ha dunque interrotto il percorso di esecuzione della pena.

La pronuncia dei giudici milanesi, presieduti da Marcello Bortolato e con la partecipazione della giudice togata Paola Braggion, si configura come un passaggio meramente formale che pone fine alla complessa vicenda giudiziaria. Nel dispositivo, i magistrati hanno preso atto inequivocabilmente del provvedimento di grazia già intervenuto, il quale prevede la sospensione dell'esecuzione della pena e la sua definitiva estinzione qualora, nei cinque anni successivi, la persona beneficiaria non commetta ulteriori reati.

È stato inoltre chiarito che l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, presentata dai legali di Minetti – Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi – era stata depositata in data antecedente alla concessione della grazia, avvenuta specificamente il 18 febbraio.

Pertanto, la richiesta di affidamento è divenuta superflua a fronte del sopraggiunto atto di clemenza.

La grazia presidenziale: meccanismi e effetti

L'atto di clemenza concesso dal Presidente della Repubblica ha come effetto primario la sospensione immediata dell'esecuzione della pena. Come stabilito dalla normativa, la pena si considera estinta in via definitiva se il beneficiario non commette nuovi reati entro un periodo di cinque anni dalla concessione della grazia. Questo meccanismo mira a favorire il reinserimento sociale, pur mantenendo una condizione di vigilanza.

Durante l'udienza formale tenutasi nel pomeriggio, la sostituta procuratrice generale Valeria Marino aveva espressamente richiesto ai giudici di prendere atto della grazia già concessa dal Capo dello Stato.

Tale richiesta è stata prontamente accolta dal Tribunale di Sorveglianza, che ha emesso la sua decisione in poche ore, confermando l'efficacia del provvedimento presidenziale.

Il contesto normativo della clemenza in Italia

La grazia rappresenta un istituto giuridico di fondamentale importanza nell'ordinamento italiano, configurandosi come un provvedimento individuale di clemenza. La sua concessione rientra nelle prerogative del Presidente della Repubblica, il quale agisce su proposta del Ministro della Giustizia. È importante sottolineare che, sebbene la grazia possa estinguere o ridurre la pena inflitta, essa non annulla la condanna in sé, che rimane valida agli effetti giuridici.

Le condizioni per la concessione della grazia possono variare; spesso, come nel caso in esame, essa è soggetta a specifiche clausole, tra cui la sospensione della pena per un periodo determinato.

Al termine di questo lasso di tempo, e in assenza di nuove infrazioni penali, la pena viene estinta. Questo approccio consente un bilanciamento tra l'esigenza di clemenza e quella di garantire il rispetto della legge.

Nel caso specifico di Nicole Minetti, la grazia ha prodotto un effetto sospensivo immediato sulla pena. Di conseguenza, se nei prossimi cinque anni non verranno commessi ulteriori reati, la pena residua sarà definitivamente estinta. La recente pronuncia del Tribunale di Sorveglianza ha quindi formalizzato la decadenza del titolo esecutivo, chiudendo definitivamente la procedura giudiziaria a carico dell'ex consigliera regionale, in linea con l'atto di clemenza presidenziale.