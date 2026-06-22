Una tragica fatalità ha scosso la provincia di Avellino nel pomeriggio, dove un incidente stradale ha causato la morte di un bambino di soli dieci anni. Il piccolo si trovava alla guida di una moto minicross lungo la strada provinciale che congiunge i comuni di Moschiano e Lauro, un’arteria nota per la sua serie di tornanti.

Lo scontro, di violenza inaudita, si è verificato proprio in corrispondenza di uno di questi tornanti. La minicross del bambino si è trovata coinvolta in un impatto frontale con una Jeep. Nonostante il piccolo indossasse regolarmente il casco protettivo, la forza dell’urto lo ha sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

I primi a prestare soccorso sono stati gli occupanti della Jeep e il padre della vittima, che viaggiava poco più avanti a bordo della propria automobile, testimone impotente della drammatica scena.

L'intervento dei soccorsi e la dinamica dell'incidente

L’allarme è stato lanciato immediatamente, innescando una rapida mobilitazione dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, affiancati dai Carabinieri della locale Stazione e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro. I soccorritori hanno profuso ogni sforzo nel tentativo di rianimare il bambino, ma purtroppo ogni manovra si è rivelata vana. Anche un’eliambulanza era stata allertata e si era posata sul posto, pronta per un trasporto d'urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, ma il decesso del piccolo è stato constatato prima che potesse essere trasferito.

L’area interessata dall’incidente è stata prontamente transennata per permettere lo svolgimento dei rilievi tecnici. Questi accertamenti sono fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e per stabilire eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in un minuzioso lavoro di indagine per chiarire ogni aspetto delle cause che hanno portato a questo tragico scontro. Si attende inoltre l’arrivo del medico legale per i primi esami sulla salma, che rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Il profondo dolore delle comunità locali

La tragedia si è consumata lungo via Circuito, la strada che funge da collegamento vitale tra Moschiano e Lauro, due comunità profondamente legate della provincia di Avellino.

La notizia della scomparsa del bambino, originario di Moschiano, ha gettato un profondo sconforto e un immenso dolore tra gli abitanti di entrambi i comuni. Le indagini proseguono con l’obiettivo di fare piena luce su tutti i dettagli dell’accaduto, mentre le comunità si stringono nel ricordo della giovane vittima.