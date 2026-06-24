Le attività di ripristino nel centro di Napoli avanzano dopo il black out. La sera del 24 giugno 2026, il Comune ha annunciato il completamento degli interventi di e-Distribuzione sulle linee elettriche di corso Umberto I, danneggiate da sovraccarichi energetici il 22 giugno. I tecnici di Edison Next Government ripristinano ora la rete di pubblica illuminazione; seguiranno gli operatori telefonici per le loro infrastrutture, mirando al ritorno alla normalità.

Il Comune di Napoli ha informato che le operazioni proseguiranno per tutta la notte. Al termine, le linee elettriche saranno rialimentate e i gruppi elettrogeni, installati per la fase emergenziale, rimossi dalle cabine elettriche centrali.

Apprezzamento e appello ai residenti

L'Amministrazione comunale ha espresso profondo apprezzamento per la grande dedizione e professionalità dei tecnici di e-Distribuzione e degli operatori. Il loro lavoro ininterrotto per oltre 48 ore è stato cruciale per il ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio.

Il Comune ha rinnovato un appello ai residenti delle zone interessate: limitare al massimo l'uso della corrente elettrica e dei dispositivi ad alto consumo. Questo accorgimento è fondamentale per evitare sovraccarichi al sistema e garantire la sicurezza dei lavori di ripristino.

Il ruolo di e-Distribuzione

e-Distribuzione, società del gruppo Enel, ha avuto un ruolo centrale nella gestione iniziale dell'emergenza.

Responsabile della rete di distribuzione elettrica in Italia, l'azienda coordina ripristini e gestione emergenze con autorità locali e altri operatori. La sua esperienza è essenziale per affrontare situazioni complesse come il black out di Napoli e assicurare un rapido ritorno alla normalità.