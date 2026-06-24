A Sorrento, l'avvocato Ivan Gargiulo, già consigliere comunale di opposizione per il Partito Democratico, è stato ufficialmente nominato vicesindaco dal neo-eletto sindaco Corrado Fattorusso. La nomina, formalizzata con il decreto sindacale n. 1 del 24 giugno 2026, giunge a pochi giorni dalla proclamazione del primo cittadino, avvenuta il 15 giugno dopo le recenti elezioni amministrative e il turno di ballottaggio dell'8 giugno. Gargiulo assume questo ruolo dopo essere stato promotore dell'esposto che ha condotto alle indagini sulla precedente amministrazione.

La figura di Ivan Gargiulo è particolarmente nota per il suo ruolo cruciale nel 2022, quando firmò l'esposto che diede il via alle indagini sull'ex amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Coppola, successivamente indagato e arrestato per corruzione. Riguardo a quell'azione, Gargiulo ha affermato: «Non chiamatemi eroe, per carità, il mio è stato solo un gesto dettato dall'etica, dall'insegnamento dei miei genitori, dal rispetto delle regole». L'esposto, inviato all'anticorruzione comunale, evidenziava anomalie e irregolarità nelle procedure di gara, innescando perquisizioni, indagini e arresti a seguito degli approfondimenti della magistratura. Gargiulo ha anche condiviso le difficoltà personali vissute in quel periodo: «Certamente non è stato facile e non me ne rallegro».

La composizione della nuova Giunta comunale

La nuova amministrazione comunale di Sorrento, sotto la guida del sindaco Corrado Fattorusso, ha preso forma con la nomina della Giunta comunale. L'organo esecutivo sarà composto da cinque assessori, il numero massimo previsto dalla normativa vigente per il Comune di Sorrento. Oltre al vicesindaco Ivan Gargiulo, ne fanno parte Paola Di Leva, Antonio Maresca, Anna Pecoraro e Vincenzo Ercolano. L'incarico di vicesindaco, conferito a Gargiulo contestualmente alla nomina della Giunta, prevede la sua funzione di sostituto del primo cittadino in caso di assenza o impedimento.

Il decreto di nomina della Giunta rispetta inoltre la normativa nazionale in materia di rappresentanza di genere.

Vengono infatti richiamate le disposizioni della Legge Delrio, che stabilisce per i Comuni con oltre 3.000 abitanti una presenza minima del 40% per il genere meno rappresentato, calcolata includendo anche la figura del sindaco. Le deleghe ai singoli assessori non sono state ancora assegnate e saranno definite attraverso un successivo provvedimento.

Le priorità e gli obiettivi della nuova amministrazione

In merito al futuro della città, Ivan Gargiulo ha enfatizzato l'urgenza di trasparenza ed efficienza nella gestione comunale. «Sorrento ora ha necessità di risorgere. Abbiamo un impegno enorme, faremo del nostro meglio, c'è necessità di trasparenza ed efficienza della macchina comunale», ha dichiarato il vicesindaco.

Ha poi aggiunto: «Sono certo che tutti si impegneranno, potremmo fare errori, sicuramente, ma il nostro obiettivo è ridare lustro alla città, sistemare gli aspetti tecnici, abbiamo un programma dettagliato che porteremo avanti. Tanti piccoli e grandi obiettivi. Piano piano cercheremo, con il sindaco Corrado Fattorusso e tutta la squadra, di ottenere risultati: lo dobbiamo ai sorrentini».

La comunicazione ufficiale della composizione dell'organo esecutivo sarà ora portata all'attenzione del Consiglio comunale non appena l'assemblea cittadina si insedierà formalmente. Con la nomina della Giunta, si apre dunque la fase operativa della nuova amministrazione Fattorusso, chiamata nei prossimi anni a confrontarsi con le principali sfide che interessano la città di Sorrento, dal turismo alla mobilità, dalla valorizzazione del territorio ai servizi per cittadini e imprese.