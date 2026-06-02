In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno si è tenuta a Napoli la tradizionale e solenne cerimonia di omaggio ai caduti. L'evento, svoltosi presso il suggestivo Mausoleo di Posillipo, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari della città e della regione Campania, guidate dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Questa importante ricorrenza ha rafforzato il legame con la storia e i valori fondanti della nazione.

La commemorazione si è aperta con la solenne deposizione di una corona d'alloro ai piedi del Mausoleo, luogo di profondo significato simbolico che custodisce le spoglie di innumerevoli caduti delle guerre mondiali.

Durante questo toccante momento, i rappresentanti delle istituzioni hanno reso un sentito omaggio al sacrificio supremo di quanti hanno perso la vita per la patria. Alla cerimonia hanno preso parte anche esponenti delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme a numerosi cittadini che hanno voluto manifestare la propria partecipazione a questa fondamentale ricorrenza nazionale.

La presenza delle istituzioni e delle forze armate

Il prefetto Michele di Bari ha guidato l'intera delegazione ufficiale, affiancato da alti esponenti delle forze armate, della polizia di Stato e dei vigili del fuoco, a testimonianza della compattezza delle istituzioni. La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto del protocollo istituzionale, con la significativa presenza di autorità locali e regionali.

L'omaggio ai caduti si conferma come un momento centrale e irrinunciabile delle celebrazioni del 2 giugno a Napoli, sottolineando con forza il valore inestimabile della memoria storica e l'importanza dell'unità nazionale.

Il Mausoleo di Posillipo: un luogo della memoria

Il Mausoleo di Posillipo, situato nell'omonimo e panoramico quartiere di Napoli, rappresenta uno dei principali e più significativi luoghi della memoria della città. Questa imponente struttura accoglie le spoglie di militari e civili che hanno sacrificato la propria vita durante i conflitti mondiali, offrendo un sacro spazio di raccoglimento per le commemorazioni ufficiali e le visite istituzionali. Ogni anno, in occasione delle principali ricorrenze nazionali, il Mausoleo si trasforma in un punto di riferimento imprescindibile per cerimonie pubbliche e momenti di profonda riflessione collettiva, mantenendo viva la fiamma del ricordo.