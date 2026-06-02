Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Sala Consilina, comune situato nella provincia di Salerno, nella mattinata del 2 giugno 2026. L'episodio ha visto coinvolto un uomo di 55 anni, residente proprio nel territorio salernitano, il quale è rimasto gravemente ferito a seguito del ribaltamento del suo quad. Il sinistro si è verificato lungo via Don Luigi Sturzo, un'importante arteria cittadina, e ha immediatamente richiesto l'intervento dei servizi di emergenza a causa delle serie condizioni del conducente.

La dinamica del sinistro e l'intervento dei soccorsi

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, e in attesa di una più dettagliata ricostruzione da parte delle autorità, l'uomo alla guida del quad avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è violentemente ribaltato sulla carreggiata. L'impatto violento ha sbalzato il conducente dal mezzo, causandogli gravi ferite su diverse parti del corpo e rendendo la sua situazione clinica estremamente critica.

Immediatamente dopo l'incidente, sul luogo di via Don Luigi Sturzo sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure d'urgenza direttamente sul posto, i medici hanno valutato la serietà del quadro clinico del 55enne.

Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato ritenuto indispensabile il trasferimento d'urgenza presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, dove l'uomo è stato ricoverato e sottoposto alle prime terapie intensive.

Accertamenti in corso e le condizioni attuali del ferito

Le forze dell'ordine locali hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla dinamica dell'incidente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo e al successivo ribaltamento del quad. Al momento, le indagini sono ancora in una fase preliminare e non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle specifiche circostanze che hanno determinato il sinistro.

La situazione clinica del 55enne rimane, purtroppo, estremamente grave. I medici dell'ospedale Luigi Curto di Polla stanno monitorando costantemente le sue condizioni, che permangono stabili ma critiche. La prognosi resta riservata, in attesa di un'evoluzione del quadro clinico e di ulteriori accertamenti diagnostici che possano fornire maggiori chiarimenti sullo stato di salute del ferito.