Il 27 giugno 2026, Napoli ha ospitato una sentita manifestazione Pride, interamente dedicata alla memoria di Mirko e di sua madre Kety. Le due vittime sono state tragicamente uccise in un episodio di violenza omotransfobica, un evento che ha profondamente scosso la comunità. L'iniziativa, svoltasi nel centro cittadino, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e associazioni, uniti nella lotta contro l'odio e la discriminazione.

Un Pride per Mirko e Kety: memoria e diritti

Il Pride di Napoli è stato organizzato per onorare Mirko e Kety, la cui scomparsa ha lasciato un segno indelebile e ha generato sdegno a livello nazionale.

I partecipanti hanno sfilato per le vie principali, portando striscioni e messaggi chiari contro la violenza e per i diritti delle persone LGBTQ+. Presenti rappresentanti istituzionali e numerose associazioni, che hanno espresso solidarietà alle famiglie e ribadito l'importanza di contrastare ogni forma di discriminazione. L'evento ha rappresentato un potente momento di ricordo e rivendicazione, riaffermando i principi di uguaglianza e rispetto.

L'impegno di Napoli contro l'odio omotransfobico

Il Pride napoletano si è svolto in un clima di forte partecipazione emotiva e civile. Diverse testimonianze hanno ricordato l'impatto della vicenda di Mirko e Kety sulla società, sottolineando come gli episodi di odio omotransfobico siano ancora una realtà da combattere con determinazione.

La manifestazione ha promosso riflessione e richiesto maggiori tutele per le persone LGBTQ+, riaffermando i valori di inclusione e rispetto reciproco.

La città di Napoli, da anni impegnata nella promozione di iniziative a sostegno dei diritti civili, ha così confermato il proprio ruolo. La metropoli partenopea si distingue per la sua volontà di diffondere una cultura di accoglienza e di tolleranza, ponendosi in prima linea nella lotta contro ogni forma di violenza e pregiudizio motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Questo Pride ha segnato un ulteriore passo nel percorso di affermazione dei diritti umani.