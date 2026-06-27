I Carabinieri del Comando provinciale di Caserta hanno eseguito undici misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Le accuse principali riguardano il sequestro e la rapina ai danni di un commerciante. L'operazione si è svolta nel territorio di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, ed è il risultato di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Questo intervento segna un passo importante nella lotta alla criminalità locale.

Le accuse e la ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno permesso di ricostruire come il gruppo criminale abbia sequestrato la vittima, un commerciante del luogo, per poi sottrargli con violenza denaro e altri beni di valore.

Gli indagati sono chiamati a rispondere a vario titolo di sequestro di persona, rapina aggravata e altri reati connessi, evidenziando la gravità delle condotte. L'attività investigativa ha consentito di identificare i presunti responsabili e di delineare con precisione le fasi dell'aggressione subita. L'azione dei militari si è concentrata su diversi soggetti, ritenuti parte integrante di una banda criminale dedita sistematicamente a reati contro il patrimonio nella zona del Casertano.

Il contesto territoriale e l'impegno delle forze dell'ordine

San Felice a Cancello, comune della provincia di Caserta situato nell'area nord della Campania, è un territorio che negli ultimi anni è stato oggetto di numerose e mirate operazioni delle forze dell'ordine.

Tali interventi sono stati costantemente finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e alla repressione dei reati contro il patrimonio. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta svolge un'attività incessante di prevenzione e repressione, collaborando in maniera sinergica con la magistratura per garantire la sicurezza dei cittadini e il pieno rispetto della legalità. La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli coordina le indagini più complesse relative ai reati di criminalità organizzata nell'intero distretto campano, assicurando un approccio incisivo.

Questa operazione rappresenta un ulteriore e significativo intervento delle istituzioni, volto a tutelare il tessuto economico e sociale locale.

Un tessuto che, purtroppo, è stato più volte colpito da episodi di violenza e intimidazione, i quali hanno generato preoccupazione e insicurezza tra gli operatori commerciali e la cittadinanza. L'azione delle forze dell'ordine mira a ripristinare la fiducia e a garantire un ambiente più sicuro per tutti.