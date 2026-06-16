Preparate il telecomando e tenete gli schermi pronti: ci attende una delle settimane più ricche, intense e spettacolari dell'intera stagione di ciclismo professionistico. Da mercoledì 17 a domenica 21 giugno, il palinsesto televisivo sarà letteralmente monopolizzato dalle due ruote con ben quattro eventi di primissimo piano in contemporanea.

Dalle pendenze del Giro di Svizzera (sia maschile che femminile) alle volate regali del Giro del Belgio, fino ai muri del Giro di Slovenia: ecco la guida completa per non perdersi nemmeno un chilometro, con tutti gli orari, i favoriti e la programmazione TV curata da Eurosport, Discovery+ e HBO.

Mattina (dalle 10:00) | Giro di Svizzera Women

Il grande ciclismo inizia presto. Le ragazze del gruppo World Tour si sfideranno sulle stesse strade e sullo stesso innovativo format a circuiti della prova maschile, affrontando però un chilometraggio ridotto.

Le stelle al via: Fari puntati sulla beniamina di casa Marlen Reusser , ma la concorrenza sarà spietata. L'Italia si affida alla classe e all'esperienza di Elisa Longo Borghini , pronta a dare battaglia a fuoriclasse del calibro di Kasia Niewadoma e alla solidissima Karlijn Swinkels per le tappe meno impegnative.

In TV e Streaming: Diretta ogni mattina a partire dalle ore 10:00 su Eurosport, Discovery+ e HBO.

Primo pomeriggio (dalle 13:30) | Giro di Slovenia (Tour of Slovenia)

Cinque tappe sempre imprevedibili, caratterizzate da percorsi mossi, strappi duri e l'immancabile calore del pubblico sloveno.

Senza i due "mostri sacri" nazionali (Pogačar e Roglič, impegnati in Svizzera), la corsa diventa terreno di caccia aperto per scalatori e giovani talenti.

I corridori più attesi: C'è grandissima curiosità per vedere all'opera il tedesco Florian Lipowitz , atteso a una conferma ad alti livelli, e il nostro Giulio Pellizzari , che torna in gruppo dopo un difficile Giro d'Italia.

In TV e Streaming: Collegamento in diretta tutti i giorni dalle ore 13:30 su Eurosport, Discovery+ e HBO.

Pomeriggio (dalle 15:30) | Giro del Belgio (Baloise Belgium Tour)

Se cercate i re dello sprint e gli amanti delle pietre e del vento, questo è l'appuntamento da non perdere. Cinque frazioni che alterneranno tappe piatte per velocisti puri a giornate esigenti disegnate come vere e proprie Classiche del Nord.

La sfida tra i re delle volate: Il cast dei velocisti è semplicemente regale. Assisteremo a un duello spaziale a quattro che testerà i treni in ottica Tour de France: Jasper Philipsen , la maglia verde del Tour '24 Biniam Girmay , il fulmine belga Tim Merlier e il talento olandese Olav Kooij .

In TV e Streaming: Diretta della fase finale delle tappe dalle ore 15:30 su Eurosport, Discovery+ e HBO.

Pomeriggio (dalle 15:30) | Giro di Svizzera Maschile

In contemporanea con le volate del Belgio, la programmazione offre il piatto forte della settimana con il rinnovato format in 5 tappe del Giro di Svizzera. Come già accennato nell'analisi dettagliata, ogni frazione si svilupperà su un circuito locale, con il via ufficiale programmato dall'Alta Valtellina (Sondrio).