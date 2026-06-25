Il Venezuela è stato colpito da una catastrofe senza precedenti: oltre 10.000 persone risultano disperse in seguito ai violenti terremoti che hanno devastato il paese nella serata del 24 giugno 2026. Le due forti scosse hanno seminato distruzione, in particolare nella capitale Caracas e nelle aree circostanti, intrappolando numerosi individui sotto le macerie degli edifici crollati e scatenando potenti scosse di assestamento.

Il bilancio provvisorio delle vittime è già drammatico, con almeno 32 persone confermate morte e 700 feriti. L'entità della tragedia è destinata a crescere, come suggerito dall'elevatissimo numero di dispersi.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in tutte le zone colpite, ma la vastità dell'area e la gravità dei danni rendono le attività estremamente complesse.

L'allarme dei dispersi e il ruolo della piattaforma online

L'impressionante cifra di oltre 10.000 dispersi è emersa grazie a un sito web dedicato, creato specificamente per rintracciare le persone scomparse dopo il sisma. Questa piattaforma digitale è stata ampiamente diffusa online, in particolare attraverso i social network, diventando uno strumento cruciale per la raccolta di informazioni in un momento di caos. I leader dell'opposizione venezuelana, molti dei quali risiedono all'estero, hanno avuto un ruolo attivo nella condivisione di questo strumento, fornendo aggiornamenti costanti sulla situazione umanitaria e coordinando gli sforzi per raccogliere dati precisi sulle persone di cui non si hanno più notizie.

La sequenza sismica e l'impatto sulla capitale

Il primo dei due terremoti ha avuto una magnitudo di 7.2 e ha colpito un'area situata a circa 160 chilometri a ovest di Caracas. Meno di un minuto dopo, la regione è stata sconvolta da una seconda scossa, ancora più potente, di magnitudo 7.5. Questa rapida successione di eventi sismici di tale intensità ha avuto un impatto devastante, causando il crollo di numerosi edifici e lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione. Le conseguenze immediate sono state il panico generale e la corsa contro il tempo per estrarre i sopravvissuti dalle macerie. La priorità resta ora quella di localizzare i dispersi e fornire assistenza ai feriti, mentre il paese si confronta con l'enorme sfida della ricostruzione.