Una perquisizione straordinaria condotta dagli agenti della Polizia Penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha portato al sequestro di cinque telefoni cellulari, quattro caricabatterie, cavi USB e 169 grammi di sostanze stupefacenti. L'operazione, avvenuta nelle celle della terza sezione detentiva, ha visto la partecipazione cruciale delle unità cinofile del Corpo e ha permesso il rinvenimento di diversi punteruoli. Questo intervento rientra tra le attività di controllo periodico volte a garantire la sicurezza all’interno della struttura penitenziaria.

Dettagli dell'operazione e materiali sequestrati

Durante la perquisizione, uno dei telefoni cellulari è stato recuperato in circostanze particolari: un detenuto, recluso al regime del 14-bis, ha tentato di disfarsene gettandolo nel water della cella. Oltre ai cinque telefoni, sono stati sequestrati anche quattro caricabatterie e i relativi cavi USB. Le sostanze stupefacenti recuperate ammontano complessivamente a 169 grammi. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) ha evidenziato come l’operazione, supportata dalle unità cinofile, dimostri l'impegno costante degli agenti nel contrastare l’introduzione di oggetti e sostanze vietate all’interno dell’istituto.

Il contesto operativo e le richieste sindacali

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha definito l'operazione "brillante", sottolineando l'efficacia dell'intervento degli agenti penitenziari. In tale contesto, Capece ha rinnovato l'appello al ministero e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) affinché vengano effettuati investimenti mirati in tecnologia, sicurezza e risorse umane. Tali investimenti sono ritenuti essenziali per valorizzare e sostenere ulteriormente il lavoro della Polizia Penitenziaria. Parallelamente, la segreteria GAU UIL FP di Ariano Irpino ha evidenziato che il ritrovamento di telefoni, sostanze stupefacenti e altri oggetti proibiti è un chiaro indicatore della complessità e dell'emergenza in cui versa l'attuale sistema carcerario italiano.

Questa situazione è caratterizzata da una persistente carenza di personale, strutture non sempre adeguate e una generale insufficienza di mezzi e risorse per gestire una popolazione detenuta che mostra crescente incuranza delle regole.

Le sfide della Casa Circondariale di Ariano Irpino

La Casa Circondariale di Ariano Irpino, situata in provincia di Avellino, è un istituto penitenziario che ospita detenuti sottoposti a diversi regimi detentivi, inclusi quelli al 14-bis. La gestione della struttura è affidata alla Polizia Penitenziaria, che svolge compiti di custodia e sorveglianza, avvalendosi anche di unità specializzate come quelle cinofile. Le operazioni di perquisizione straordinaria, come quella appena conclusa, sono fondamentali per mantenere l'ordine e la sicurezza, ma al contempo mettono in luce le numerose problematiche e le difficoltà quotidiane che gli operatori sono costretti ad affrontare per garantire il rispetto delle normative all'interno delle mura carcerarie.