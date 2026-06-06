Momenti di allarme hanno interessato questa mattina la zona di Porta Nolana a Napoli, a pochi passi da piazza Garibaldi. Una segnalazione pervenuta al 112 indicava un uomo in tuta mimetica, con una pistola in fondina, intento a minacciare i passanti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di individuare e bloccare il soggetto, un 47enne residente del posto.

L'arma in possesso dell'uomo si è rivelata essere una pistola giocattolo. Tuttavia, la successiva perquisizione nell'appartamento del 47enne, situato poco distante, ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale di armi finte.

Tra gli oggetti sequestrati figurano un lanciarazzi, un machete, una bomba a mano, cinque fucili e diciannove pistole. Tutti questi oggetti, sebbene di plastica, avrebbero potuto generare notevole preoccupazione se avvistati in uno snodo cittadino così trafficato, frequentato da pendolari, turisti e residenti. L'intero arsenale è stato posto sotto sequestro.

L'intervento e le azioni legali

Il 47enne è stato denunciato e segnalato ai servizi sociali. L'episodio si inserisce in un'ampia operazione di controlli capillari condotta dai carabinieri tra piazza Garibaldi e le vie limitrofe. Durante queste attività, sono state identificate 188 persone, di cui 69 già note alle forze dell'ordine. Sono stati controllati 91 veicoli e sanzionati 22 automobilisti.

Controlli estesi per la sicurezza a Porta Nolana

Inoltre, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di droga. Questi interventi evidenziano l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica in aree urbane ad alta densità di passaggio e interazione sociale.

La zona di Porta Nolana, con la sua vicinanza a un mercato molto frequentato e al terminal della Circumvesuviana, rappresenta uno dei principali snodi di Napoli. La presenza di un gran numero di pendolari, turisti e residenti rende cruciale il monitoraggio costante e l'intervento rapido in caso di segnalazioni di situazioni sospette, come dimostrato dall'episodio del finto militare, che, pur rivelandosi innocuo, ha generato un comprensibile stato di allerta tra la popolazione.