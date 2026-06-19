Un uomo di 53 anni è stato protagonista di un’aggressione ai danni di un equipaggio del 118 nella serata di ieri, nel pieno centro di Pescara. L’episodio è scaturito dopo che l’uomo era stato soccorso perché trovato riverso a terra. Durante il trasporto verso l’ospedale, tuttavia, il 53enne ha dato in escandescenze, aggredendo il personale sanitario e tentando di scagliarsi anche contro gli agenti della squadra Volante, prontamente intervenuti sul posto. Al termine di un concitato intervento, l’uomo è stato bloccato e denunciato.

Dettagli dell’aggressione

Nel corso del tragitto in ambulanza, l’uomo, che appariva probabilmente in stato di ebbrezza, ha iniziato a colpire i soccorritori. Allertati dalla situazione, sono giunti sul luogo dell’intervento gli agenti della squadra Volante. Il 53enne ha tentato di aggredire anche i poliziotti, ma è stato fermato. I due operatori del 118, a seguito dell’aggressione, sono stati medicati in pronto soccorso, riportando diverse contusioni. Per il 53enne è scattata la denuncia per i reati di lesioni al personale sanitario e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ruolo della squadra Volante

La squadra Volante della Polizia di Stato svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza pubblica, intervenendo su ogni richiesta pervenuta al NUE 112 o al 113.

Il loro raggio d’azione comprende anche gli interventi di soccorso pubblico, come quello che ha visto coinvolto il 53enne. Gli agenti ricevono una formazione specifica, impartita presso la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, per essere preparati ad affrontare e gestire efficacemente situazioni di emergenza complesse e potenzialmente pericolose come quella descritta.